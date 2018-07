Samsung otvorio najveću fabriku mobilnih telefona u Indiji

Samsung Electronics Co, južnokorejski proizvođač Galaxy telefona, izjavio je otvorio najveći svetski proizvodni pogon za mobilne telefone na periferiji glavnog grada Indije, jer je povećana potražnja za pametnim telefonima. Fabriku je 9. jula, otvorio indijski premijer Narendra Modi i predsednik Južne Koreje Moon Jae-in. Obojica lidera posećuju objekat koji pripada Nju Delhiju, kako se kaže u saopštenju indijsko ministarstva spoljnih poslova.

“Prilike su ogromne”, rekao je Faisal Kawoosa, koji vodi nove inicijative u CMR Pvt. “Ovako veliki objekat pomoći će Samsungu da zadovolji ogromnu potražnju u zemlji od 1,3 milijarde ljudi u kojoj ima 425 miliona korisnika smartfona.” Otkako je preuzeo vlast u 2014, Modi je pogurao svoju “Make in India” inicijativu, koja podstiče kompanije da otvore postrojenja u Indiji, kako bi naciju usmerio na domaću proizvodnju. Indija je u protekloj godini privukla najviše stranih direktnih investicija u ukupnom iznosu od 62 milijarde dolara.

Tržište pametnih telefona u Indiji poraslo je za 14% uz ukupne isporuke od 124 miliona jedinica u 2017. godini, što je najbrže rast od 20 najboljih tržišta, prema podacima International Data Corp. Potražnja za novim telefonima raste u Indiji, potpomognuta ponudom milijardera Mukesh Ambani – 23 dolara 4G telefona, besplatnim govornim uslugama i jeftinim bazama podataka. Kineski proizvođač pametnih telefona Xiaomi Corp rekao je u aprilu da će otvoriti još tri fabrike u Indiji.

Proizvodni kapaciteti nove Samsungove fabrike biće 120 miliona pametnih telefona godišnje, i to od jeftinih pametnih telefona, koji koštaju manje od 100 dolara, do vodećeg S9 modela, kažu u kompaniji. Indijci favorizuju jeftine pametne telefone po ceni od 250 dolara ili manje, s obzirom na niske prosečne godišnje prihode svog stanovništva. To je jedan od razloga zašto se Apple Inc. muči da poveća tržišni udeo u Indiji, jer većina modela iPhone-a vredna preko 500 dolara. Prošle godine Indija je preuzela od SAD-a poziciju i postala drugo najveće svetsko tržište pametnih telefona iza Kine. U 2021. godini će biti 780 miliona povezanih pametnih telefona, u poređenju sa 359 miliona u 2016. godini, kaže studija kompanije Cisco Systems.

Izvor: Bloomberg

