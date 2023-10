Samsung predstavio FE familiju: Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Buds FE slušalice i Galaxy S23 FE

Samsung Electronics predstavlja najnovije dodatke FE serije Samsung Galaxy ekosistemu – nove Galaxy S23 FE uređaje, Galaxy Tab S9 FE i S9 FE+ i Galaxy Buds FE slušalice. Poznati po svom čuvenom i izdržljivom dizajnu, naprednim performansama, najsavremenijim kapacitetima kamere i zvuka i još mnogo toga drugog – ovo su najbolji FE uređaji do sada. Za one koji žele da po prvi put iskuse vodeće Galaxy uređaje, novi FE uređaji su savršena polazna tačka.

„Mi u kompaniji Samsung smo posvećeni inovacijama svetske klase za sve, putem savršenog mobilnog iskustva koji odgovara svačijem načinu života“, izjavio je TM Roh, predsednik i direktor za mobilne uređaje u kompaniji Samsung Electronics. „Naši novi FE uređaji se odlikuju brojnim vrhunskim funkcijama u kojima će svi korisnici uživati i koje, pojedinačno ili kao deo povezanog ekosistema, omogućavaju maksimalnu kreativnost i produktivnost korisnicima Galaxy uređaja.“

Galaxy Tab S9 FE i Tab S9 FE+: Gledanje na velikom ekranu, IP68 izdržljivost i S Pen olovka šire mogućnosti za kreativnost i produktivnost

Kad naiđe inspiracija, Galaxy Tab S9 FE i S9 FE+ nude suštinsku zabavu, izraženu kreativnost i nesmetanu produktivnost. Uz izbor između dva prenosiva i moćna uređaja, još veći broj korisnika može da iskusi raznovrsnost Galaxy Tab S serije. Digitalni kreatori, preduzetnici, vredni studenti, umetnici, gejmeri i drugi će slediti svoje strasti i raditi pri unapređenoj brzini uređaja i još boljim performansama u poređenju sa prethodnim FE serijama.

Responzivno i imersivno gledanje i kreiranje su mogući kod kuće, na poslu, ili čak parku na 10,9-inčnom ekranu modela Galaxy Tab S9 FE i 12,4-inčnom ekranu modela Tab S9 FE+ – uz automatsku stopu osvežavanja od čak 90 Hz. Za zaštitu od jake sunčeve svetlosti je tu Vision Booster, koji poboljšava vidljivost na otvorenom prostoru tako što prilagođava boju i kontrast, naročito u tamnim delovima ekrana. Kao i najnovija Galaxy Tab S9 serija, i Tab S9 FE i Tab S9 FE+ imaju IP68 sertifikat i nude veću izdržljivost da biste bili mirni kad ste u pokretu. Pored toga, dugotrajna baterija modela Tab S9 FE+ za čak 20 sati gledanja video sadržaja uz jedno punjenje znači da vam ne treba kabl za rad i zabavu.

Lako je zapisivati ideje i beleške uz originalnu Galaxy S Pen olovku sa IP68 rejtingom. Kao i Galaxy Tab S9 serija, Tab S9 FE i S9 FE+ nude širok raspon kreativnih alata i aplikacija, uključujući omiljene kao što su Goodnotes, LumaFusion, Clip Studio Paint i druge. Jednostavno pravite beleške na času, skice, video materijal i drugo uz duplo veći prostor za skladištenje, kao i mogućnost proširenja na 1TB uz mikroSD karticu.

Galaxy Tab S9 FE serija je dostupna po preporučenoj maloprodajnoj ceni od 64 999 rsd u četiri moderne boje: mente, srebrnoj, sivoj i lavande.

Galaxy Buds FE slušalice: Superioran zvuk, snažan ANC i ergonomični dizajn proširuju izuzetni audio doživljaj na još veći broj korisnika

Galaxy Buds FE donose Samsung doživljaj zvuka bez premca još većem broju korisnika. Njihov moćni bas nudi dubok i bogat zvuk koji vam omogućava da uživate u muzici onako kako je izvođač zamislio, dok vam moćno aktivno eliminisanje buke (ANC) i ambijentalni zvuk omogućavaju da bolje čujete ono što volite, a manje ono što ne volite. Isto tako, automatsko personalizovano formiranje snopa unapređenog sistema sa tri mikrofona, uz AI (veštačku inteligenciju) duboku neutralnu mrežu (DNN), razdvaja vaš glas od neželjene pozadinske buke za čistije pozive.

Galaxy Buds FE slušalice, koje mogu da se pohvale najdužim trajanjem baterije u Buds seriji, pružaju čak 8,5 sati emitovanja sa slušalicama i ukupno do 30 sati uključujući futrolu za punjenje. Čak i kad koriste ANC, korisnici mogu da imaju do 6 sati emitovanja sa slušalicama i ukupno do 21 sat uključujući futrolu. Inspirisane čuvenim i ergonomičnim dizajnom ove serije, Galaxy Buds FE slušalice su osmišljene da budu dovoljno udobne da se dugo nose i da omoguće bolje prianjanje uz tri različite veličine bubica i dve različite veličine vrhova.

Galaxy Buds FE slušalice su dostupne po preporučenoj maloprodajnoj ceni od 12,999 rsd u dve izražajne, moderne boje: grafitnoj i beloj.

Galaxy S23 FE: Čuveni dizajn Galaxy S serije, profesionalna kamera i odlične gejming performanse su osmišljeni da vam ulepšaju svaki dan

Galaxy S23 FE ostaje veran čuvenom dizajnu S serije sa novom, plutajućom kamerom i vrhunskom spoljašnošću koja je zaštićena IP68 otpornošću na vodu i prašinu za još elegantniji ekran. Pored toga, ima reciklirane materijale i ambalažu i odlikuje se izuzetnom izdržljivošću, funkcionalnošću i održivošću. U ponudi u novim, živopisnim bojama, Galaxy S23 FE omogućava korisnicima da odaberu boju uređaja koja se najbolje uklapa u njihov životni stil.

Momenti iz svakodnevnog života ostaju zabeleženi na S23 FE telefonu sa funkcijama profesionalne kamere koje vam pomažu da pravite neverovatne fotografije i video snimke. Za oštre detalje u svakom kadru, tu su 50MP sočivo visoke rezolucije i 3X optički zum. Kad padne noć, Nightography na Galaxy S23 FE telefonu vam omogućava da pravite jasne selfije i fotografije u bojama vernim stvarnosti. Slikajte precizne fotografije u pokretu zadnjom kamerom uz naprednu digitalnu stabilizaciju slike (VDIS) pod uglom optičkog stabilizatora slike (OIS).

Kada je reč o kreiranju savršeno deljivog sadržaja, Galaxy S23 FE je studio za uređivanje u pokretu. Kontrola brzine zatvarača, otvora blende, ISO i ostalog u profesionalnom režimu rada mogu ručno da se podese vašim sklonostima. Uz Camera Assistant aplikaciju možete da pravite prilagođene snimke i birate koje automatizovane funkcije ćete koristiti za potpuno prilagođeno iskustvo slikanja. Pored slobode u kreiranju i prilagođavanju, Galaxy S23 FE kamera ima AI (veštačka inteligencija) alate za uređivanje za još savršenije rezultate.

Za gejming i strimovanje, moćni procesor Galaxy S23 FE telefona je tu da svaka akcija bude brza i tečna uz parnu komoru koja pomaže u kontroli temperature i održavanju performansi. Dugotrajna baterija od 4500 mAh se intuitivno prilagođava da bi sačuvala energiju i puni se do 50 odsto za samo 30 minuta sa 25W adapterom[xiv]. Sva ova snaga dolazi do izražaja na jasnom, superglatkom 6,4-inčnom Dynamic AMOLED 2X ekranu. U zavisnosti od okruženja u kom se nalazite, Vision Booster tehnologija na Galaxy S23 FE uređaju automatski detektuje uslove jakog osvetljenja za nesmetano gledanje u ekran kao kod vodećih modela.

Samsung Galaxy S23 FE će biti dostupan u Srbiji uskoro. Za više informacija pratite Samsung kanale.

Jedan savršeno povezani Galaxy ekosistem

Uz nove FE uređaje je lakše nego ikada pre doživeti punu snagu povezanog Galaxy ekosistema. Produktivnost je intuitivna uz multikontrolu, koja korisnicima omogućava da lako prevlače i spuštaju sadržaj između više Galaxy uređaja. Možete da kopirate i lepite ili prevlačite i spuštate između pametnog telefona i tableta. U naletu kreativnosti, jednostavno prebacujte video snimke ili fotografije sa pametnog telefona na tablet uz brzo deljenje za lakše uređivanje.

Kad je vreme za imersivnu zabavu, Galaxy Buds FE slušalice su savršeno društvo. Autoprebacivanje inteligentno prebacuje zvuk između vašeg pametnog telefona, tableta i čak i sata i TV uređaja – na osnovu vašeg korišćenja, bez potrebe za ručnim podešavanjem. Pored toga, funkcija SmartThings pronađi vam pomaže da pronađete zaturene slušalice i oglašava alarm ako ih negde ostavite.

Svi ovi uređaji i kapaciteti povezivanja potvrđuju posvećenost kompanije Samsung pružanju bezbednog i privatnog iskustva. Galaxy S23 FE i Galaxy Tab S9 FE serija su podržani Samsung Knox zaštitom, što znači da se lične informacije automatski čuvaju na taj način.

Pažljivo osmišljeni za planetu

Uz najnovije FE uređaje, Samsung proširuje svoju obavezu prema životnoj sredini ponudom svojih najnovijih svrsishodnih inovacija duž celog ekosistema.

Galaxy S23 FE se odlikuje različitim vrstama recikliranih materijala na unutrašnjim i spoljašnjim komponentama, uključujući neiskorišćeni reciklirani aluminijum i staklo i iskorišćenu recikliranu plastiku iz iskorišćenih ribarskih mreža, buradi za vodu i PET boca.

Galaxy Tab S9 FE serija se takođe sastoji od recikliranih materijala. Odabrane unutrašnje i spoljašnje komponente koriste neiskorišćeni reciklirani aluminijum i iskorišćenu recikliranu plastiku.

Podrška pozitivnijem uticaju na planetu ne prestaje sa pametnim telefonima i tabletima. Galaxy Buds FE slušalice sadrže iskorišćenu recikliranu plastiku iz iskorišćenih ribarskih mreža i balona za vodu u svom dizajnu.

Dostupnost

Galaxy Tab S9 FE dostupan je od 5. oktobra, Galaxy Buds FE od 16. oktobra. Uskoro više informacija o dostupnosti uređaja S23 FE serije. Za više informacija o uređajima posetite www.samsung.rs.

