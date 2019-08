Samsung predstavio Galaxy Watch Active 2

Samsung Electronics Co., Ltd. juče je, 5. avgusta, predstavio Galaxy Watch Active2. Kao deo Galaxy porodice, Galaxy Watch Active2 sadrži nove, intuitivne, rafinirane funkcije koje poboljšavaju kvalitet života kroz male, ali značajne, dnevne promene – od postizanja wellness ciljeva kao što su praćenje sna, vežbanja i nivoa stresa, do efikasnog ispunjavanja obaveza.

Galaxy Watch Active2 dolazi u dve dimenzije – sa prečnikom od 44mm i 40mm – i u dve verzije kućišta: lagani aluminijum sa Fluoroelastomer (FKM) kaišem, i premijum verzija od nerđajućeg čelika sa kožnim kaišem, a postoji mogućnost i dodatne personalizacije uz pomoć širokog asortimana kaiševa različitih stilova, kao i više opcija za masku sata. Active2 verzija sadrži unapređeni rotirajući okvir koji ga čini digitalnim i još zgodnijim za korišćenje, uz povećanu veličinu ekrana. Sat sada ima zakrivljeni Super AMOLED ekran, dok se digitalni okvir okreće i u smeru kazaljke na satu, kao i suprotnom smeru. Povrh svega, poboljšani One UI nudi jednostavno i prirodno korisničko iskustvo za upravljanje uređajem. Model Active2 poseduje Exynos 9110 Dual core 1.15 GHz procesor a operativni sistem je Tizen. Kada su baterije u pitanju kod 44mm modela imamo 340 mAh, dok kod 40mm modela imamo nešto slabiju 247 mAh bateriju.

Za korisnike Galaxy/Android telefona koji žele ovaj sat da prilagode ličnom stilu, sada mogu da menjaju i poazdinu sata uz pomoć My Style algoritma za apstrahovanje boja. Ovaj algoritam funkcioniše u okviru Galaxy Wearable aplikacije, a potrebno je samo da fotografišete vašu odevnu kombinaciju, odaberete između pet različitih varijanti boja i pozadina vašeg sata će se promeniti u roku od par sekundi.

Dok trenirate, Active2 pametni sat može manuelno da prati više od 39 vrsta treninga, od kojih se sedam automatski aktivira – uključujući trčanje, hodanje, vožnju bicikla, plivanje, veslanje, nordijsko skijanje i dinamične treninge. Uz poboljšanu aplikaciju Running Coach, možete pratiti brzinu trčanja u realnom vremenu i uživati u sedam različitih programa trčanja koji vam pomažu da ostvarite ciljeve. Galaxy Watch Active2 čak uvodi inovativne zdravstvene senzore na pozadini kućišta, koji omogućavaju brža očitavanja, kako biste što pre dobijali informacije i poboljšali vašu trening rutinu i bili na pravom putu. Watch Active2 takođe pomaže u praćenju svakodnevnog nivoa stresa u realnom vremenu putem Samsung Health, zdrastvene i wellness aplikacije.

Active2 uz pomoć LTE tehnologije, koja je dostupna samo u verziji sata sa kućištem od nerđajućeg čelika, omogućava svojim korisnicima da putem njega odgovaraju na pozive, dok su društvene mreže dostupne na dodir prsta, nudeći bolje upravljanje sadržajem. Sada korisnici mogu da lajkuju postove na društvenim mrežama, ili gledaju kratke video zapise direktno sa zgloba ruke. Sat će takođe da učini putovanja po svetu jednostavnijim jer ima mogućnost prevođenja glasa u realnom vremenu kao i tekstova na više od 16 jezika. Opcija prevođenja je međutim, kako se navodi u saopštenju, podržana od strane nezavisne aplikacije dostupne na Galaxy Store-u. Po fabričkom podešavanju jezici koji su dostupni su arapski, kineski, danski, engleski, finski, francuski, nemački, indijski, indonežanski, italijanski, japanski, korejski, portugalski, ruski, španski i vijetnamski.

Kada je na primer Galaxy Watch Active2 uparen sa vašim Galaxy pametnim telefonom, Watch Camera Controller (aplikacija se može skinuti preko Galaxy App Store-a i kompatibilna je sa Galaxy S10e/S10/S10+/S10 5G, Note9, S9, S9+ uređajima) na satu vam dozvoljava da snimate fotografije, pravite video snimke, gledate sadržaj, prelazite između prednje i zadnje kamere, podesite tajmer i odobrite finalni video ili fotografiju – sve sa vašeg zgloba. Takođe možete koristiti Wireless PowerShare na vašem Galaxy pametnom telefonu kako biste dopunili bateriju sata na lak i intuitivan način.

Povrh svega navedenog, sve Samsung usluge koje dobijate uz pomoć Galaxy ekosistema – kao što su Samsung Health, SmartThings, Samsung Pay i druge – su integrisane sa vašim satom i drugim uređajima. Možete koristiti na primer Bixby da upravljate satom, započnete trening ili proverite vremensku prognozu. Naravno, sve što radite zaštićeno je Knox tehnologijom.

Podelite s prijateljima

Tweet