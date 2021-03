Samsung predstavio nove audiovizuelne uređaje za 2021. godinu

Kompanija Samsung Electronics predstavila je novu seriju MicroLED, Neo QLED i Lifestyle televizora, te monitora i soundbar uređaja za 2021. godinu, na jučerašnjem virtuelnom Unbox&Discover događaju. Najnovije Samsung inovacije omogućavaju korisnicima da dobiju još više od svojih audiovizuelnih uređaja – pružajući im mogućnosti za efikasniji rad, kvalitetniju komunikaciju i istraživanje ličnih interesovanja i želja.

„Zaposleni u kompaniji Samsung neprestano rade na unapređenju svakodnevnog života korisnika. Tokom protekle godine, tehnologije koje su nekada bile u rangu onoga što bi „bilo lepo imati“, postale su neophodne, jer su se naši domovi preko noći pretvorili u kancelarije, škole, teretane“, izjavio je James Fishler, viši potpredsednik Odeljenja za kućnu zabavu, kompanije Samsung Electronics America. „Uloga televizora u našim životima postala je značajnija, a u 2021. godini Samsung nastavlja da je redefiniše u skladu sa potrebama i željama korisnika“ dodao je Fishler.

Zahvaljujući inovativnom pristupu i kontinuiranim unapređenjima, kompanija Samsung pozicionirala se kao vodeći proizvođač televizijskih tehnologija već 15 godina zaredom, a nastaviće da pomera granice u ponudi vizuelnih iskustava i u 2021. godini.

MicroLED tehnologija stiže u domove korisnika

Uz vrhunsku svetlinu, duboke crne tonove i kvalitet slike koji oduzima dah, MicroLED tehnologija nudi iskustvo koje ostavlja izuzetan utisak na korisnike, dok neorganske LED sijalice sprečavaju da se kvalitet slike pogorša tokom životnog veka uređaja.

Samsung je 2018. godine predstavio MicroLED televizor u vidu The Wall uređaja, koji se sastojao od sistema prilagodljivih panela, ukupne veličine 292 inča. Instalacija ovog uređaja u kancelarijama ili domovima zahtevala je profesionalnu pomoć. Tri godine kasnije, Samsung je predstavio MicroLED iskustvo u formi klasičnog televizora. Sada, korisnici mogu da odnesu kući uređaj koji pruža bioskopsko iskustvo, sa prelepim dizajnom ekrana od ivice do ivice i bez potrebe za profesionalnim montiranjem i instalacijom. MicroLED će biti dostupan od kraja marta u verzijama od 110 i 99 inča širom sveta, dok će na jesen biti lansirana i verzija od 88 inča, a u planu je i model od 76 inča u bližoj budućnosti.

Zahvaljujući 4Vue (Quad View), ekran MicroLED televizora veoma lako može da se podeli na četiri dela, simultano prikazujući četiri različita sadržaja. Korisnici tako mogu da prate više sportskih događaja istovremeno, ili da strimuju walkthrough video neke igre, istovremeno je igrajući.

Svestrani Neo QLED televizori za različite životne navike

Samsung je razvio i novu seriju Neo QLED televizora – uređaje koji poboljšavaju kvalitet gledalačkog iskustva, bez obzira na vrstu sadržaja koji se gleda. Neo QLED iskustvo pokreće Neo Quantum procesor i nove Quantum Mini LED sijalice, veličine 1/40 konvencionalnih LED sijalica, što omogućava izuzetnu finoću i osetljivost osvetljenja. Uz duboke crne tonove, svetla koja zaista sijaju i najpametniju tehnologiju unapređenja slike ikada viđenu na Samsung televizorima, Neo QLED donosi ultra-realističan prikaz sadržaja.

Takođe, Neo QLED i gejming podiže na viši nivo, donoseći vrhunske mogućnosti koje ih čine idealnim za novu generaciju gejminga. Ovi televizori omogućavaju korisnicima da sadržaj igara vide u neverovatnom 4K kvalitetu, uz glatku sliku sa stopom osvežavanja ekrana od 120 fps i izuzetno nisko vreme reakcije ekrana od 5.8ms. Kako bi gejming iskustvo na Neo QLED i QLED liniji za 2021. godinu bilo još više optimizovano, Samsung se udružio sa kompanijom AMD, kako bi razvio prvi televizor sa Freesync Premium Pro podrškom za kompjutere i konzole, donoseći korisnicima izuzetno iskustvo HDR gejminga. Takođe, novi Samsung Game Bar omogućava igračima da sa lakoćom prate ključne aspekte igre – pomoću ovog alata moguća je brza aktivacija Super Ultrawide Gameview opcije koja donosi ultraširoku perspektivu igre, ranije rezervisanu samo za kompjuterske monitore.

Za korisnike kojima je fitnes važan aspekt svakodnevnog života, Samsung Neo QLED donosi trening programe i zdrav život u njihove domove. Tokom prošle godine, kada uglavnom nije bilo moguće ići u teretanu, mnogi korisnici tražili su nove načine da ostanu u formi. Samsung Health platforma, detaljna i sveobuhvatna platforma lansirana na proleće 2020. zadovoljila je ovu potrebu, pomagavši im da ostanu aktivni, uz partnerske aplikacije pogodne za sve stilove fitnesa i sve aspekte zdravlja i jednostavne mogućnosti povezivanja sa drugim uređajima. U 2021. godini, Samsung Health dodaje i opciju Smart Trainer koja, uz opcionu kameru koja se prodaje odvojeno, koristi veštačku inteligenciju da analizira držanje korisnika i da mu u realnom vremenu daje savete za poboljšanje forme, dok prati video instrukcije za treniranje.

Ovogodišnji Samsung Neo QLED 8K modeli (QN800A i QN900A) biće dostupni u veličinama od 65, 75 i 85 inča, dok će 4K modeli (QN95, QN90 i QN85) biti dostupni u još širem izboru veličina, počevši od 50 inča.

TV iskustvo prilagođeno stilu korisnika

Korisnici danas očekuju iskustvo prilagođeno njihovim željama, potrebama i stilu. Stoga Lifestyle kategorija televizora nudi ekrane dizajnirane za svakoga i za svaki prostor u domu, kao i van njega.

The Frame transformiše televizor u umetničko delo, uz mogućnost personalizacije u skladu sa ukusom korisnika. Uz nova partnerstva u okviru Art prodavnice, poput onih sa kompanijama NAVA Contemporary i Etsy, The Frame donosi još originalnih umetničkih dela koja mogu da se prikazuju na ekranu uređaja. Takođe, ovaj televizor dolazi sa tehnologijom na bazi veštačke inteligencije koja predlaže umetnička dela na osnovu prethodnih izbora korisnika, koji tako može da napravi svoju ličnu umetničku kolekciju birajući među više od 1400 dela iz najpoznatijih muzeja i galerija širom sveta. The Frame u 2021. godini donosi i povećani prostor za skladištenje podataka od 6GB, u odnosu na 500MB iz 2020, tako da korisnici na njemu mogu da čuvaju do 1200 slika u UHD rezoluciji.

Ove godine moguće je i prilagođavanje samog The Frame uređaja, pomoću Slim Fit Wall Mount opcije za kačenje na zid, kao i još pet opcija drugih proizvođača. Dodatno, The Frame je sada tanji nego ikada pre, sa debljinom od samo 24.9 mm, što je gotovo identično debljini običnog rama za slike. Još jedna novost je i My Shelf dodatak, koji korisnicima pruža mogućnost da prilagode zid na kojem se uređaj nalazi – može da se prikači na The Frame modele od 55, 65 i 75 inča i biće dostupan u bež, beloj, braon i crnoj boji kasnije tokom godine.

Za korisnike kojima nedostaje bioskopsko iskustvo, tu je The Premiere trostruki laserski projektor sa 4K rezolucijom, koji predstavlja sledeći nivo kućnog bioskopa. Tradicionalni projektori su često nezgrapni i komplikovani za montiranje, dok je rezolucija često dosta niža od one na televizoru. Minimalistički dizajn The Premiere projektora sa zaobljenim ivicama uklapa se u svaki dom, a Samsung nudi korisnicima i posebno platno za gledanje, koje će biti kasnije ove godine.

U 2020. Samsung je preneo svoje vrhunske audiovizuelne performanse iz unutrašnjosti doma u dvorište, sa The Terrace uređajem, koji je prvi Samsung televizor zamišljen za korišćenje na otvorenom. Ovaj model obezbeđuje sav kvalitet na koji su korisnici navikli, a pritom je i otporan na vremenske promene, sa IP55 ocenom otpornosti na vodu i prašinu. Takođe, The Terrace je jednostavan za montiranje i priključivanje na kablovsku i Wi-Fi mrežu. Uređaj je dostupan u veličinama od 55 i 65 inča, uz novu Full Sun verziju od 75 inča koja dolazi ovog leta.

Idealan monitor za sve potrebe – od posla do igre

Važnost posedovanja kompjuterskih monitora se u 2020. značajno povećala – za mnoge korisnike ovo je značilo nabavku dodatnih ekrana za različite potrebe. Odjednom su ekrani koji su do tada služili za online kupovinu i surfovanje po društvenim mrežama postali veoma bitni za svakodnevni život, jer su korisnici počeli da ih koriste kako bi dobili najviše što mogu od poslovne produktivnosti, obrazovanja i zabave.

Kako bi zadovoljio ove potrebe, Samsung je predstavio Smart Monitor, koji objedinjuje najbolje što monitor i televizor mogu da ponude. Smart Monitor je kompatibilan sa Wi-Fi, Bluetooth, Wireless DeX i Apple AirPlay 2, kako bi korisnici mogli da rade sa bilo kog mesta bez potrebe da se povežu sa kompjuterom. Uz AirPlay 2, korisnici mogu da strimuju, upravljaju i dele sadržaj direktno sa njihovih iPhone, iPad, ili Mac uređaja, na ekran monitora. Kada žele da se opuste, korisnici mogu da uživaju u omiljenim emisijama tako što uključe Smart TV platformu i pristupe željenoj aplikaciji za strimovanje. Smart Monitor pomaže korisnicima da budu produktivni kada im je to potrebno, ali i da se zabave.

Odyssey G9 je prošle godine privukao dosta pažnje. Sada, Samsung podiže iskustvo na sledeći nivo pomoću Quantum MiniLED tehnologije i premijum gejming opcija. Zakrivljenost ekrana od 1000R, u kombinaciji sa Quantum MiniLED tehnologijom, donosi igračima nezaboravno iskustvo. Novi G9 se priključuje Samsung ponudi zakrivljenih i ravnih Odyssey gejming monitora.

Da bi omogućila nov način za učenje i rad, dok korisnici ostaju bezbedni, kompanija Samsung je predstavila Samsung Interactive Display FLIP od 75 inča – digitalnu tablu pogodnu za crtanje, pisanje i uređivanje sadržaja. Flip tabla nudi mogućnosti povezivanja pogodne za hibridne radne i edukativne aktivnosti, kako bi korisnici lakše postigli svoje ciljeve, bilo da su u učionici, kancelariji ili u svojim domovima. Sa optimizovanom 4K rezolucijom slike i čitkim vizualima, tim od najviše 20 učesnika može simultano da radi, povezujući svoje uređaje i deleći sadržaj međusobno u realnom vremenu. Ovaj uređaj omogućava korisnicima da gledaju prezentaciju nastavnika ili kolega kao da se dešava uživo pred njima, nudeći mogućnost zajedničkog rada u bezbednim okolnostima, a dolazi u veličinama od 55, 65, 75 i 85 inča.

Zvuk koji prati prikazani sadržaj u stopu

Iako Samsung televizori nude odličan zvuk, ništa ne kompletira doživljaj kućnog bioskopa kao odgovarajući soundbar uređaj. Q serija soundbar uređaja za 2021. godinu bazirana je na ekskluzivnoj Q-Symphony tehnologiji, koja usklađuje zvuk Samsung televizora tako da pruža doživljaj trodimenzionalnog zvuka.

Za pun, dubok i bogat audio doživljaj, tu je Q950A sa 11.1.4 sistemom zvučnih kanala, koji korisnika stavlja u središte akcije na ekranu. Nova Bass Boost opcija omogućava dodavanje još veće dubine zvuka samo jednim klikom, a za sve one koji vole da puštaju muziku sa svojih mobilnih uređaja, tu je Tap Sound opcija koja povezuje telefon i soundbar uređaj samo jednim dodirom. Q950A takođe odlično radi uz različite glasovne asistente kao što su Amazon Alexa i Bixby.

