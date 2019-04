San Francisko prvi zabranjuje tehnologiju prepoznavanja lica?

Vlada Narodne republike Kine već je neko vreme u fokusu kada su u pitanju sistemi za praćenje i posmatranje građana, te trpi brojne osude, a naročito od kada „prati svaki pokret“ 12 miliona građana muslimanske veroispovesti. Kina ipak nije jedina zemlja koja podržava tehnologije za prepoznavanje lica, pa se ove već koriste i u Sjedinjenim Američkim Državama, budući da kompanije kao što je Amazon već testiraju svoje poluzavršene AI sisteme u saradnji sa policijskim stanicama širom zemlje. Kritika ovakvih praksi mogla bi da dovede i do prve zabrane korišćenja ovakvih tehnologija, a San Francisko bi mogao da bude prvi na listi.

Naime, u San Francisku se 23. aprila, između ostalog, glasalo i zabranu tajnog posmatranja građana (Stop Secret Surveillance Ordinance – SSSO). To bi moglo da dovede do novih zakonskih uredbi koje bi regulisale koji se biometrijski podaci prikupljaju, kada i gde se koriste, te koliko je njihovo čuvanje transparentno. Ako se nove uredbe usvoje San Francisko će postati prvi grad u Sjedinjenim Američkim Državama koji zabranjuje tehnologije za praćenje građana. Ističe se da se prismotra tokom istorije uglavnom koristila za zastrašivanje i kontrolisanje određenih grupa, te da je zbog toga neophodno da se zakoni regulišu na vreme, kako bi se izbegle zloupotrebe u budućnosti.

Zabrane će uključivati i automatske čitače registarskih tablica na automobilima, sisteme za detektovanje oružja, mobilne sisteme za DNK identifikaciju, sigurnosne kamere (uključujući i one nosive), RFID skenere, alate i softvere koji omogućavaju ulazak na zaštićene računare i mreže, te mnoge druge. Uredbe će se odnositi i na sisteme za prepoznavanje lica, koji su već rasprostranjeni, ali prilično nepouzdani, te dovode do brojnih grešaka, poput one u okviru koje je sistem kompanije Amazon pogrešno identifikovao 28 članova Kongresa.

Ovo je prvi put da je uprava nekog grada jasno ustala u odbranu svojih građana, a u nameri da ih zaštiti od zloupotrebe ličnih podataka, koji se često ustupaju velikim kompanijama zarad sticanja profita. Možda sistemi za prepoznavanje lica nude sigurnost, ali njihovo ukidanje nudi slobodu i sprečavanje diskriminacije onih grupa koje su već žrtve brojnih predrasuda.

Izvor; Engadget

