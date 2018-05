Saveti i trikovi kako da ubrzate Android telefon

Telefoni su poslednjih godina postali naši najbolji prijatelji, ali često umeju da nas izdaju kada su nam najpotrebniji. Kako bi uvek mogli da se oslonite na njih, pobrinite se da telefon bude spreman za sve izazove. Prvi korak su svakako brzina i rad bez štucanja.

Telefoni postaju sve moćniji sa tehničkim specifikacijama koje su često u ravni sa računarima. Ipak, paralelno sa razvojem hardvera stižu nam sve zahtevnije aplikacije koje maksimalno testiraju mogućnosti telefona. U zavisnosti od modela i proizvođača, mobilni telefoni sa manje ili više uspeha rešavaju zadatke koji se stave pred njih. I dok neki jedu malu decu, drugi se pregrevaju, koče i generalno gube korak sa nadolazećim softverom. Srećom, postoje metode koje mogu itekako da pomognu i omoguće vam udobnije korisničko iskustvo.

Ukoliko budete sledili naše savete, vaš telefon će poživeti duže, a vaše korisničko iskustvo će biti prijatnije. Saveti i trikovi kako da ubrzate telefon koje vam predstavljamo garantuju da će osvežiti efikasnost vašeg mobilnog telefona.

1. Oslobodite prostor od nepotrebnih aplikacija

Jedan od najčešćih uzroka štucanja telefona je borba sa manjkom prostora. Nagomilane aplikacije su glavni uzrok muka, pa je najbolje da odvojite malo vremena i uklonite sve što inače ne koristite. Baš kao i prilikom korišćenja desktop računara, često nas uhvati hrčak sindrom i ne želimo ništa da obrišemo jer će verovatno, možda, nekad zatrebati. Proverite na spisku aplikacija šta sve imate na telefonu i iznenadićete se šta sve čuvate. Sigurno imate na spisku nekoliko aplikacija koje ste davno instalirali i otvorili jednom ili nijednom.

Proverite i da li vam je nameštena Auto-update opcija u Google Play. Iako je lakše ne razmišljati o ažuriranju, ipak nema potrebe da sve aplikacije budu up to date. Za mnoge aplikacije treba primeniti zlatno pravilo PC korisnika – ako nešto radi ne treba raditi update. Možda i najveći protivnici prostora i efikasnog rada telefona su aplikacije koje ne mogu da se uklone sa telefona – (ne)popularne bloatware aplikacije.

Da biste se nekako izborili sa aplikacijama koje ne koristite, ali ne mogu da se obrišu jer su došle sa telefonom, neophodno je da onemogućite njihov rad. Pronađite u meniju spisak aplikacija i krenite u surov disable. Za bilo koju aplikaciju koju ne koristite – onemogućite je. Ovo se naročito odnosi na razne telefone azijskih proizvođača koji vole da operativni sistem obogate “genijalnim” aplikacijama koje nikome nikada nisu trebale (niti će trebati).

2. Isključite animacije na telefonu

Još jedan dokaz da telefoni sve više postaju kompjuteri su i boljke koje dele. Svi koji su ikada imali iskustvo rada na sporijem kompjuteru znaju koliko je pomagalo uklanjanje animacija u Windowsu. Ružno, ali brzo filozofija se uspešno može primeniti i na telefone. Mnogi telefoni koriste lepe (i duge) animacije kako bi ulepšali vizual operativnog sistema, ali to ima svoju cenu. Ukoliko vam je efikasnost telefona važnija od elegancije, isključite animacije u potpunosti.

Da biste omogućili menjanje ovih opcija potrebno je da aktivirate developer opcije. One se kriju u About sekciji, pod opcijom build number. Tapnite Build number opciju sedam puta i aktiviraće se developer izbor. Sada u Settings imate Developer options. Uđite u ove opcije i pronađite window animation scale, transition animation scale i animator duration scale. Sve tri opcije isključite i uživajte u manje lepom ali više brzom telefonu.

3. Smanjite broj widgeta

Ukoliko brzina telefona nije na zadovoljavajućem nivou, razmislite koliko je neophodno da imate widgete na ekranima. Iako je to deo ugođaja i udobnosti korišćenja mobilnog telefona, ipak se neke žrtve moraju podneti ako želite veću brzinu. Mnogi widgeti su veliki potrošači resursa jer aplikacije vezane za njih rade konstantno u pozadini. Jasno je da to može dovesti do brojnih frustracija, naročito na telefonima koji nemaju puno RAM-a.

Isto važi i za dinamične pozadine i screensavere koji deluju lepo, ali prosto proždiru memoriju. Ukoliko želite da zadržite eleganciju svog telefona, odlučite se statične fotografije koje ne zauzimaju mnogo memorije. Jednostavno, neki kompromisi moraju da se naprave. Proverite opcije koje nudi launcher koji koristite kako biste smanjili opterećivanje sistema. Ukoliko je neophodno instalirajte neki drugi launcher koji bolje koristi resurse telefona. Lepota i dinamičnost animiranih wallpapera nije prioritet u ovom slučaju.

4. Instalirajte lite verzije aplikacija

Pojedine aplikacije su poznate po tome da ozbiljno zauzimaju resurse. Da mislimo pre svih na Facebook aplikaciju – malo ko se toliko širi sa svakim ažuriranjem kao ona. Pored zauzimanja prostora, aplikacija je i prilično zahtevna što se procesorskog vremena tiče, pa neki telefoni imaju ozbiljnih problema pri korišćenju pune verzije. Ukoliko ne želite da vam većinu prostora zauzimaju čak dve Facebook aplikacije, vreme je da razmislite o Facebook Lite opciji. Isto važi i za druge aplikacije koje nude svoje lite alternative.

Ove lakše varijante aplikacija su verzije koje imaju manje opcija, vizuelno su siromašnije, ali svakako nude skoro iste opcije kao njihove osnovne a bogatije verzije. Još jedna alternativa je kompletno brisanje ovih aplikacija i korišćenje alternativa koje su manje zahtevne. U slučaju Facebooka jednako efektno je i korišćenje ove mreže preko browsera, osim messenger-a za koji morate da imate aplikaciju.

5. Optimizujte Chrome Browser

Iako će mnogi reći da je Chrome sam po sebi veliki potrošač resursa i da je bolje da pređete na Operu (Lite) ili Firefox, ipak je reč o najpopularnijem web browseru koji su svi navikli da koriste. Google je izgleda isto svestan masivnosti svog pregledača pa su ponudili opciju Data Saver. Ova opcija nudi dvostruku korist – pored povećanja brzine rada telefona, na ovaj način se manje skidaju podaci sa interneta. Ukoliko nemate paket sa puno megabajta, ova opcija je veoma korisna.

Chrome Data Saver kompresuje stranice za oko 30 odsto, čime se smanjuje vreme učitavanja na sporijim konekcijama. Ovaj režim funkcioniše tako što koristi Google proxy servere kako bi obrađivao http zahteve. Da biste aktivirali ovu opciju potrebno je da odete u Chrome podešavanja i potražite opciju Data Saver. Dovoljno je samo da uđete u ovu opciju i aktivirate je. Aplikacija nudi transparentnost po ovom pitanju, pa tako možete pratiti koliko ste megabajta na ovaj način uštedeli.

6. Kad ništa ne pomogne – factory reset

Resetovanje uređaja je uvek poslednja opcija. I dok mnogi znaju za famozni hard reset, istina je da postoji mnogo vrsta resetovanja telefona ukoliko želite da se udubite u ovu problematiku. Postoje: Soft Reset, Hard Reset, Second Level Reset, Master Reset, Master Clear i Factory Data Reset, između ostalih. Nadamo se iskreno da nikad nećete biti prinuđeni da se previše razumete u ove opcije. Svi redovno restartujemo telefon kad zabaguje, ali ukoliko to postane redovna aktivnost, često nema drugog rešenja do povratka na fabrička podešavanja.

Jasno je da ova format c: opcija povlači za sobom gubitak svih podataka na telefonu, pa je preporučljivo napraviti bekap bitnih podataka pre ovog nepovratnog procesa. Ova opcija često može da preporodi vaš telefon koji muku muči sa nakupljenim smećem i aplikacajama, usput vraćajući operativni sistem na verziju koja je originalno instalirana. Samo to je često dovoljno da telefon prodiše jer jednostavno njegov hardver ne može da pokrene nove, zahtevnije verzije operativnog sistema (ovo je usavršio Apple, gde je svaka iOS verzija zahtevnija od prethodne). Ova opcija se najčešće nalazi pod Backup and Reset opcijom. Dobro razmislite pre nego što kliknete.

Šta uraditi ako ništa ne pomogne?

Ukoliko vas i pored svih intervencija vaš mobilni telefon muči, imate dve opcije – servisiranje i kupovina novog uređaja. Moderne tehnologije se tako brzo razvijaju da vaš telefon teško da ostane efikasan nakon dve godine korišćenja. Ukoliko tražite novi mobilni telefon, prelistajte PC Press i pronađite najbolji model za vaš budžet.

