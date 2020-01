Savremeni obrazovni program „Škole za 21. vek“ uskoro u svim školama u Srbiji

British Council predstavio je danas rezultate obrazovnog programa „Škole za 21. vek“ koji je uveden u veliki broj škola u Srbiji i ovom prilikom uručeno je još 17.500 mikrobit uređaja predstavnicima čak 480 škola u Srbiji. Do sada je donirano 12.000 mikrobitova školama širom zemlje, a 1.800 nastavnika i 410 direktora obučeno je u okviru ovog projekta čiji je pokrovitelj britanska Vlada, a koji se u Srbiji sprovodi uz podršku Ministarstva prosvete i Vlade Srbije.

„Kroz ovaj projekat British Council pomaže u realizaciji suštinske reforme našeg obrazovanja kroz koju činimo sve kako bismo pomogli našim učenicima da razvijaju veštine, kreativnost, logički zaključuju, nauče kako da razmišljaju, umesto šta da misle“, izjavila je predsednica vlade Ana Brnabić.

Premijerka je izrazila zahvalnost britanskoj Vladi i British Council-u za program „Škole za 21. vek” i istakla da će Vlada Srbije nastaviti strateško ulaganje u obrazovanje i nauku kao ključni preduslov transfromacije našeg društva.

„Obrazovani program čiji je osnovni cilj da pripremi mlade za novo tržište rada odlično je primljen u Srbiji. Dobili smo mnogo pozitivnih reakcija kako od nastavnika i direktora osnovnih škola tako i kod dece. Kažu da menja atmosferu u učionicama, učenje čini zanimljivijim, a samim tim su i ishodi bolji. To nam je i bio cilj. Uz to, nastavnici kažu da uočavaju potencijal kod dece koja inače nisu aktivna na časovima, a sve više devojčica se interesuje za IT tehnologije. Bez obzira na to čime će se u budućnosti baviti ovi učenici, bilo da postanu IT stručnjaci ili budu radili u poljoprivrednoj ili kreativnoj industriji, oni će moći da koriste ove veštine i znanja koje su stekli kroz naš program. Posebno nam je zadovoljstvo što ovaj program sprovodimo sa Ministarstvom prosvete koje je prepoznalo njegove mogućnosti. Zbog svog jedinstvenog doprinosa nastavnoj praksi, ovaj projekat se našao se na listi strateški važnih projekata za Republiku Srbiju, kao deo reforme obrazovanja i biće uveden u svih 1150 osnovnih škola u svim gradovima“ – istakla je Kler Sirs, direktorka British Council Srbija.

Prema prvim rezultatima projekta, za 57% je povećeno razumevanje nastavnika kada se govori o kritičkom mišljenju i rešavanju problema, a samopouzdanje dece u programiranju za 15%. 93% nastavnika koji su prošli trening smatra da su mikrobit uređaji inspirativni đacima u učionici, a 86% njih smatra da će im mikrobit uređaji pomoći u radu sa decom.

„S obzirom na to da Republika Srbija ima definisanu agendu koja se tiče uvođenja informatike kao obaveznog nastavnog predmeta u više, a od naredne jeseni i niže razrede osnovne škole, program „Škole za 21. vek“ prilagođen je konkretnim uslovima u našoj zemlji“, rekao je ovom prilikom ministar Šarčević.

Ambasadorka Velike Britanije u Srbiji, Šan MakLeod naglasila je da kroz program „Škole za 21. vek“ Britanska vlada pruža podršku deci u Srbiji da razviju veštine potrebne za budućnost.

„Radi se o spremanju učenika za život i tržište rada koje se neprestano menja i gde obrazovanje ima ključnu ulogu. Ovim programom podržavamo ekonomiju budućnosti u kojoj svakom detetu treba pružiti jednaku šansu i osnovna znanja i digitalne veštine,“ naglasila je ona tom prilikom.

