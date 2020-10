Schneider Electric: Digitalizacija višestruko povećava efikasnost poslovanja

Održivost i energetska efikasnost bi trebalo da budu u fokusu poslovanja svih kompanija, poručio je na početku ovogodišnjeg Samita inovacija predsednik i generalni direktor kompanije Schneider Electric Žan-Paskal Trikoar predstavljajući najnovije tržišne trendove i inovacije.

Trendovi za narednih 20 godina

Ove ciljeve je, prema njegovim rečima, moguće postići kroz trendove koji nas očekuju u narednih 20 godina. To su povećanje efikasnosti pomoću digitalizacije i do 30%, uvođenje cirkularne ekonomije koja će smanjiti korišćenje resursa i do 70%, i korišćenje električne energije kao primarnog oblika energije koji je moguće proizvesti iz obnovljivih izvora. Trikoar procenjuje da će do 2040. godine količina ovako proizvedene električne energije imati porast od čak šest puta, što znači da će čak 50% ukupne električne energije biti provedeno iz energije vetra i sunca.

„Za samo nekoliko meseci životi svih nas širom sveta su se promenili, a digitalizacija nam je pomogla da se prilagodimo novoj situaciji. Digitalizovano daljinsko upravljanje mogu da održe kontinuitet poslovanja, ojačaju otpornost i omoguće bolji uvid pomoću kojeg možemo predviđati promene u procesima i prilagoditi rad u skladu s njima. Digitalne inovacije i povezanost promenili su način na koji poslujemo i živimo zajedno, a sasvim sigurno će promeniti nabolje naš uticaj na životnu sredinu, i pokrenuti ekonomski oporavak i podstaći održivost“, rekao je Trikoar.

Posvećenost partnerima i klijentima

Prema njegovim rečima, Schneider Electric želi da bude digitalni partner svojim klijentima, kada je reč o održivosti i efikasnosti. Sa svojih 650 hiljada partnera i 45 hiljada programera deli zajedničku misiju, a to je integrisana efikasnost.

Samit inovacija je najvažniji godišnji događaj kompanije Schneider Electric i ove godine se održava peti put, a po prvi put u potpunosti online. Sastoji se od ukupno deset regionalnih i interaktivnih događaja raspoređenih u periodu od osam nedelja. Posetiocima širom sveta pružiće šansu da saznaju više u krucijalnoj ulozi koju elektrifikacija, digitalizacija, inovacije, industrijska automatizacija i upravljanje energijom mogu imati u tranziciji ka svetu bez ugljen-dioksida.

Podelite s prijateljima

Tweet