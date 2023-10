Schneider Electric zapošljava 150 ljudi u sledećoj godini

Kompanija Schneider Electric danas je najavila da zapošljava novih 150 ljudi, mahom inženjerske struke i to u u razvojnom centru u Novom Sadu i kancelariji u Beogradu. Ovaj rast predstavlja uvećanje broja zaposlenih za gotovo 15%, a očekivanja su da se taj pozitivan trend nastavi i u narednim godinama.

Rast zaposlenih omogućen je zahvaljujući novim biznisima koje Schneider Electric u Srbiji preuzima sa globala. Uvećavanje portfolija kompanije u Srbiji predstavlja rezultat dugogodišnjeg rada i izuzetnog uspeha domaćih stručnjaka zaposlenih u Schneider Electric-u koji su prepoznati kao kadrovi sa izuzetnim potencijalom.

„Mi smo već započeli sa svim organizacionim i kadrovskim pripremama, kako bismo omogućili brz i funkcionalan prijem novih kadrova koji je planiran za 2024. godinu. Raduje me što u godini kada smo ušli u novi radni prostor na koji smo izuzetno ponosni, najavljujemo i prijem novih ljudi. U ovom trenutku, deo zaposlenih su 322 osobe ženskog pola (više od 30 odsto) što nas stavlja u zlatni standard IT industrije. Stabilan rast zaposlenih, kao i priliv novih biznisa predstavlja izuzetan uspeh za domaću IT industriju“, izjavio je Dragoljub Damljanović, direktor Schneider Electric Razvojnog Centra u Novom Sadu.

Kompanija Schneider Electric je ove godine sa Elektrodistribucijom Srbije potpisala ugovor o modernizaciji i automatizaciji elektrodistributivne mreže u Srbiji. „Naredne četiri godine radićemo na projektu koji će značajno povećati pouzdanost isporuke električne energije krajnjim kupcima, efikasnost upravljanja isporukom električne energije, ali će smanjiti prekide napajanja kod krajnjih kupaca. Automatizacija srednje naponske distributivne mreže obezbediće smanjenje gubitaka na mreži, bolju pouzdanost mreže, smanjenje prekida i dužinu trajanja kvarova. A sve to zahvaljujuči najboljem softveru na svetu, koji je proizveden u Srbiji i koristi se na svim kontinentima. izjavila je Ksenija Karić, direktorka Schneider Electric za Srbiju i Crnu Goru.

U junu ove godine, više od 900 zaposlenih Schneider Electric Hub-a preseljeno je u moderan poslovni prostor, koji omogućava najbolje uslove za rad, zdravije i opuštenije okruženje. Sve širi portfolio rešenja koja se proizvode u Novom Sadu zahteva i više stručnih zaposlenih za koje je obezbeđeno 14500 m2. Zgrada će imati LEED GOLD sertifikat do kraja godine i smatra se karbonski neutralnom imajući u vidu da za potrebe grejanja, hlađenja i ventilacije koristi električnu energiju isključivo iz obnovljivih izvora. Objekat se snabdeva zelenom energijom iz sopstvene proizvodnje solarne energane postavljene na krovu objekta, a ostatak energije sa zelenim sertifikatom se nadoknađuje kupovinom iz mreže. Veliki poslovni prostor, kao i dalje ulaganje u zaposlene potvrđuje planove kompanije da u narednim godinama dodatno učvrsti poslovanje u Srbiji i nastavi da širi tim.

Podelite s prijateljima

Tweet