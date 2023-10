Dobrodošli u teretanu sa veštačkom inteligencijom (AI) koju vode virtuelni treneri! 

LED ekrani od zida do zida, algoritmi i senzori za praćenje pokreta omogućavaju kompaniji Lumin Fitness da ponudi nadgledane treninge bez ljudske interakcije.

Prva teretana koja potpuno integriše AI u fitnes studio

Kao i svaka dobra teretana, Lumin Fitness se ponosi kvalitetom svojih trenera. Chloe, energična mlada instruktorka, obećava da će vam pomoći da dostignete svoje ciljeve u vezi sa kondicijom. Disciplinovani Rex, koji ima osećaj instruktora za vojnički trening, podstiče svoje klijente da teže izvrsnosti, ali brzo upozorava da nema prečica. Ako želite blaži pristup, Emma i Ethan su topli i tihi, ali samouvereni.

Međutim, Lumin Fitness nije obična teretana. Ovi treneri ne postoje – barem ne fizički. To su virtuelni AI treneri, dizajnirani da vode ljude kroz intenzivne treninge na visokim LED ekranima koji oblažu zidove studija kompanije, koji je otvoren prošlog meseca u Las Colinasu, Teksas. Iako se AI sve više koristi u fitnesu, obično se koristi u proizvodima poput pametnih ogledala, aplikacija za trening i pametnih kamera. Osnivači Lumin Fitness tvrde da je to prva teretana ovog tipa koja tako potpuno integriše AI u studio.

Takođe su sigurni da će njihov sistem AI trenera podstaći ljude da počnu da vežbaju čak i ako su ranije bili odvraćeni od teretana. Ideja je ponuditi personalizovaniji pristup vežbanju, koji eliminiše interakciju sa stručnim ljudskim trenerima koji bi ih mogli učiniti da se osećaju nesigurno ili nemotivisano.

Tamni prostor studija može primiti do 14 osoba istovremeno, bilo da završavaju solo program vežbanja ili učestvuju u funkcionalnom treningu visokog intenziteta u kojem grupa izvodi pokrete kao što su čučnjevi, potisci tegovima i trbušnjaci. Svaki član vežba na određenoj stanici okrenutoj prema LED ekranima koji oblažu zidove. Ovi visoki ekrani sakrivaju senzore koji prate pokrete vežbača i posebno izrađenu opremu teretane, uključujući tegove, medicinske lopte i konopce za preskakanje, koristeći kombinaciju algoritama i modela mašinskog učenja.

Kada članovi stignu na trening, imaju priliku da odaberu svog AI trenera putem aplikacije teretane na pametnom telefonu. Izbor zavisi od toga da li se osećaju više motivisanim muškim ili ženskim glasom i strogim, veselim ili opuštenim tonom, iako mogu promeniti svog trenera u bilo kom trenutku. Audio saveti trenera dostavljaju se putem slušalica i prate izbor muzike člana, kao što su rok ili kantri.

Iako je svaki čas u studiju Las Colinas trenutno nadgledan od strane fitness profesionalca, taj nadzornik ne mora biti trener, kaže Brandon Bean, suosnivač Lumin Fitness-a. “Mi ga upoređujemo sa stjuardesom više nego sa stvarnim trenerom”, kaže on. “Želite da neko bude tamo ako nešto krene naopako, ali AI trener je taj koji daje povratne informacije o formi, motiviše i objašnjava kako da se izvode pokreti.”

Tokom zagrevanja i hlađenja pre i posle treninga, LED ekrani prikazuju bezličnu humanoidnu figuru koja izvodi pokrete kao vizuelnu pomoć kako bi klijent mogao da ih prati. Kada trening počne, ekrani prikazuju jednostavne motivacione igre, podstičući učesnike da napune virtuelnu korpu loptica završavajući, na primer, trbušnjake ili gradeći virtuelni toranj svaki put kada završe burpee.

Ovaj pristup vežbanju putem igre može biti motivirajuć za neke ljude, kaže Andy Lane, profesor sportske psihologije na Univerzitetu u Wolverhamptonu u Velikoj Britaniji. “Radi se o pružanju dovoljno pojačanja da bi se aktivirali njihovi receptori za dopamin i osoba želi da to ponovi”, kaže on. “Ako igrate da biste ljudima omogućili da se osećaju dobro zbog svojih postignuća dok napreduju, to je dobro.”

Senzori omogućavaju sistemu Lumin Fitness da prati broj ponavljanja koje članovi završe i da se uveri da održavaju pravilnu formu. Na primer, ako povijaju leđa kad bi trebali držati kičmu pravo, sistem neće brojati kao završen pokret dok ga ne izvedu ispravno. Ovo pomaže ljudima da dobiju punu korist od svake vežbe i izbegnu povrede u procesu.

Kako se članovi vraćaju u teretanu, sistem prati njihov razvoj tokom vremena putem upotrebe aplikacije. U budućnosti, kompanija planira da trenira sistem da prepozna kada neko smatra da su vežbe suviše lake, što će mu omogućiti da preporuči teže tegove ili različite vrste pokreta.

Iako će uvek postojati ljudi koji će radije komunicirati sa ljudskim trenerima, postoji razloga za verovanje da mnogi ne bi imali ništa protiv da ih trenira AI sistem, kaže Neil Cronin, profesor biologije vežbanja na Univerzitetu u Jyväskyläu, Finska, koji proučava kako AI tehnike mogu poboljšati analizu ljudskog kretanja.

Nedavni porast AI-potpomognutih terapija i botova za druženje, pokazuje da se neki ljudi osećaju udobnije komunicirajući sa mašinama nego sa drugim ljudima, ističe on.

“Lično bih bio srećan da učestvujem u nečemu kao što je ovaj program, posebno da vidim snagu ili izdržljivost, ili bilo koje druge koristi koje bih dobio treniranjem”, kaže on. “Ne mislim da bi AI bazirani trening bio lošiji u tom smislu. Naprotiv, ako može zaista pratiti moje podatke tokom dužeg vremenskog perioda i personalizovati program za mene, možda bih zapravo bio bolje koristiti ovakav pristup.”

Izvor: Technologyreview

