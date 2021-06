Seavus na talasima pandemije

Kako se kompanija Seavus snašla u vanrednim uslovima i kakvi su planovi za povratak u kancelarije, odgovaraju nam Milica Stojanović – generalni direktor za Srbiju, Seavus Group i Tatjana Boševska – Banking & Finance Division menadžer.

Kako je vaša kompanija reagovala na pandemiju? Koje su kategorije zaposlenih upućene na rad od kuće, da li su neki radili hibridno (delimično od kuće, delimično u firmi) i da li je tokom prethodne godine bilo promene u toj strategiji?

MS: Seavus je na samom početku epidemije prepoznao da je jedina opcija da se sačuva zdravlje zaposlenih upućivanje na rad od kuće. Kao kompanija koja zapošljava više od 800 stručnjaka u 15 kancelarija širom sveta, imali smo praksu i mogućnost da zaposleni rade od kuće, ali ne u tolikom broju i ne svakodnevno, tako da smo morali preko noći da se prilagodimo novoj organizaciji rada.

Pošto i inače radimo s distribuiranim timovima, vrlo brzo smo sve sisteme i procese organizovali za rad od kuće, tako da svi naši zaposleni od proglašenja pandemije nisu imali nikakvu potrebu niti obavezu da rade iz naših prostorija i do današnjeg dana se naša strategija nije menjala. U slučajevima kada zaposleni nema adekvatne uslove za rad iz svog doma ili pak priroda posla zahteva pristup dokumentaciji ili opremi, zaposlenima je omogućeno da rade iz prostorija kancelarija, naravno, uz poštovanje svih epidemioloških mera.

Posle više od 12 meseci, kakva su vaša iskustva s radom od kuće – da li ste zadovoljni učinkom zaposlenih koji su tako radili, kako ste procenjivali njihovu produktivnost i da li je produktivnost onih koji su radili od kuće porasla ili opala u odnosu na prethodni period?

MS: Ono što sada, nakon više od godinu dana ovakvog načina rada, možemo izvući kao neki opšti utisak jeste to da je produktivnost, kao i odgovornost, naših kolega bila na zavidnom nivou. Pošto smo mi inače navikli na rad s distribuiranim timovima, kontrola kao i procena produktivnosti u timovima na daljinu za nas nije bio prevelik izazov.

S druge strane, zaposleni su prepoznali trud kompanije da se održe do tada postignuti rezultati, tako da su veoma profesionalno pristupali zadacima, i svi smo imali zajednički cilj – udružiti snage da bi ovaj period za sve prošao sa što manje posledica. Sav zajednički trud je učinio da 2020. bude vrlo uspešna godina za nas. Takođe, pred kraj godine, Seavus je preuzela ARICOMA Grupa ‑ najveća ITC holding kompanija u Češkoj, što takođe otvara vrata za nova tržišta i zanimljive poslovne projekte, kao i nove mogućnosti za zaposlene.

Da li je rad od kuće umanjio ili uvećao inovativnost zaposlenih i koliko su na taj način mogli da neguju timski duh i timski rad?

MS: Sigurna sam da smo se svi tokom ovog perioda povremeno suočavali s padom energije, manjkom inovativnosti i da nam svima nedostaje timski rad i svakodnevno razmenjivanja ideja koje smo imali tokom klasičnog rada u kancelarijama. Ali, kada je reč o mladim ljudima, pogotovo inženjerima, stimulaciju kreativnosti nije bilo teško održavati online.

Kompanija Seavus već 20 godina ima mogućnost da zaposleni rade od kuće, to nas čini spremnim za sve opcije

Trudili smo se da zaposlenima obezbedimo dovoljno online sadržaja u formi radionica, konferencija, vebinara i diskusija kako bismo održali svakodnevnu komunikaciju i motivisali zaposlene. Ono na šta smo posebno obratili pažnju jeste da osmislimo što interesantnije sadržaje za zaposlene, kako bi nastavili druženje ali i učinili da vreme provedeno kod kuće bude što kvalitetnije. Organizovali smo različita online neformalna druženja poput Movie nights, spremanja hrane i koktela, radionica za decu zaposlenih, joga i fitnes časova, kao i prvi sportski izazov Beat yourself koji je imao za cilj da podstakne treniranje i sport kroz online takmičenje.

Takođe, organizovani su i razni foto‑izazovi za zaposlene, koji su svojim slikama podržali i dali razne kreativne predloge na razne teme od očuvanja prirode, preko značaja sportskih aktivnosti do razvijanja zdravih navika. Sve ove aktivnosti imale su za cilj da se osećaj tima ne izgubi i da se podstakne pozitivna radna atmosfera.

Kako se sami zaposleni odnose prema mogućnosti rada od kuće – pokazuju li želju da se vrate u kancelarije ili bi želeli da i u periodu posle epidemije, delimično ili potpuno, rade od kuće?

MS: Više puta do sada radili smo istraživanje na temu raspoloženja naših zaposlenih da se vrate na rad u kancelarijama i do sada su ona pokazala da su još uvek sigurniji u ovakvom režimu rada. Svakako, kako u Srbiji ima mnogo onih koji su prošli proces vakcinacije, sve veći broj njih se usuđuje da poneki dan u nedelji provede u svojoj kancelariji. Odluka kompanije je da zaposleni do kraja tekuće godine nemaju obavezu da rade iz poslovnih prostora, a vreme, kao i želje zaposlenih, pokazaće kako ćemo organizovati rad nadalje.

Mislite li da će u post‑COVID vremenu broj poslovnih putovanja biti trajno smanjen, tj. da li se elektronskim sastancima mogu zameniti svi ili samo neki kontakti s kolegama i klijentima koji su geografski udaljeni od vas?

MS: Pretpostavljamo da će se u post‑COVID vremenu broj potreba za poslovnim putovanjima optimizovati, ali isto tako, verujemo da će se ljudi uželeti „žive“ reči i sastanaka, i da će vreme i okolnosti pokazati kako će naše poslovanje izgledati u budućnosti. Budući da smo mi kompanija koja pruža različite usluge iz oblasti razvoja softvera, već 20 godina imamo praksu i mogućnost da zaposleni rade od kuće, što nas čini spremnim za sve opcije i situacije. Upravo zbog takvog modela poslovanja, protekla godina je za nas bila dosta uspešna, jer smo uspeli za vrlo kratko vreme da se prilagodimo novonastaloj situaciji, ali i unapredimo kvalitet usluga koje pružamo.

Prošle godine ste organizovali brojne online događaje poput vebinara, kakvi su vam planovi za ovu godinu?

TB: Prošle godine organizovali smo šest remote vebinara, koji su bili veoma uspešni i posećeni i gde su svi zainteresovani mogli da se upoznaju sa alatima kao što su Atlassian, Cherwell i Salesforce. Ove godine, u aprilu smo otvorili sezonu i organizovali online vebinar na temu „Put digitalne transformacije u bankama: ostvarivanje očekivanja korisnika sa IT uslugama“ koji je okupio stručnjake iz regiona i Evrope.

Tokom vebinara, imali smo priliku da čujemo izazove i iskustva iz banaka iz Srbije, Hrvatske i Makedonije, ali i da se upoznamo s trendovima iz Švedske i Češke. Samo neke od tema o kojima smo diskutovali bile su: digitalno iskustvo korisnika, uticaj digitalizacije u bankama u Srbiji, modernizacija bankovnih sistema, izazovi sajberbezbednosti i ugrožavanje bezbednosti velikih baza podataka. Vebinaru je prisustvovalo više od 140 osoba koje su svojim pitanjima pokazali veliko zanimanje za IT tehnologije i usluge u bankovnoj industriji, i samim tim nam pružili dobru osnovu za planiranje i organizaciju našeg sledećeg vebinara, o čemu ćemo vas na vreme obavestiti.

Možete nam reći nešto malo više o vašoj diviziji i da li možda imate planove za zapošljavanje novih kadrova?

TB: U okviru Seavus‑a imamo Banking & Finance diviziju koja se bavi isključivo IT rešenjima za bankarsku i FinTech industriju. Ova divizija uspešno posluje 20 godina i ima više od 130 IT stručnjaka koji se bave razvojem i integracijom modernih i inovativnih bankarskih IT rešenja. Do sada smo uspešno sarađivali, a sarađujemo i dalje, sa bankama i fintech startup‑ovima iz Nordic regiona, US‑a ali i s vodećim bankama iz našeg regiona. Najčešće su to usluge vezane za razvoj sistema i rešenja za digitalnu transformaciju, optimizacije i automatizacije procesa, modernizacije bankovnih sistema, ali i razvoja custom rešenja za plaćanja. Uz našu podršku banke uspešno transformišu svoje digitalne usluge i pružaju svojim korisnicima jedinstvena i inovativna digitalna iskustva. Ono što je posebno važno istaći jeste to da upravo sve veća potražnja za savremenim rešenjima i digitalizacijom bankarskih sistema i procesa, otvara vrata za nova radna mesta. Pored rada na zanimljivim projektima i modernim tehnologijama, mi našim zaposlenima nudimo mogućnost stalnog usavršavanja i odličnu radnu atmosferu. Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da se prijave i nastave da grade svoju karijeru kod nas.

Korisna adresa: career.seavus.com

