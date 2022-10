SecureD 2022 konferencija: Da li dovoljno ulažemo u zaštitu IT infrastrukture?

U Novom Sadu u utorak počinje SecureD22, dvodnevna konferencija posvećena IT bezbednosti. Predstavnci vodećih regionalnih IT security kompanija, eksperti i specijalisti iz ove oblasti pokušaće da daju odgovore na pitanje kako najbolje zaštititi IT infrastrukturu kompanija i organizacija od rastućih i sve sofisticiranijih sajber napada koji prouzrokuju ogromne gubitke.

Najavljujući konferenciju, Vladimir Vučinić, osnivač i direktor firme Net++ Technology koji se već dve decenije bavi unapređenjem sajber bezbednosti u kompanijama širom regiona, objašnjava da su troškovi čak i delimično uspešnih napada uvek mnogostruko viši od ulaganja u zaštitu IT sistema.

„U Srbiji, kao i u našem regionu, se o sajber napadima ne priča dovoljno, sve se gura pod tepih i javnost sazna samo za visoko profilne slučajeve. Na žalost, čak i kad se nešto sazna, nikada se ne piše i o tome koliko je to koštalo određeno preduzeće ili organizaciju. Zbog „mraka“ nad ovim pitanjima, rukovodioci preduzeća i organizacija često imaju pogrešnu percepciju da se takve stvari ovde ne događaju, ili čak i kada se dogode da nisu baš tako strašne, što je pogrešno i daje lažnu sliku o ovom problemu, posebno kod ljudi koji odlučuju. Onog trenutka kada shvate koliko stvari mogu da budu opasne i koliko ozbiljno mogu da ugroze poslovanje skoro uvek je kasno – lekcije se nauče na teži način i onda se pojavljuju sredstva u budžetima za rešenja za zaštitu IT infrastrukture“, poručuje Vučinić, koji je i jedan od predavača na SecureD22 konferenciji.

Fokus konferencije biće na Zero Trust, Prevention by Design, Incident Response i Maximum Automation pristupima, kroz rešenja iz portfolija vodećih kompanija u ovoj oblasti poput Palo Alto Networks, Skybox Security, Glasswall, Microfocus, SolarWinds, Portnox i Sycope.

Organizator konferencije je kompanija Co.Next, međunarodni distributer IT opreme i usluga u centralnoj i jugoistočnoj Evropi, sa sedištem u Sloveniji.

