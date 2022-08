Sega otkriva svaku igru koja dolazi u Genesis Mini 2, uključujući i kontroverznu Night Trap

Sega je objavila punu listu Sega Genesis i Sega CD igara koje dolaze na Sega Genesis Mini 2, a možda je jedan od zapaženijih naslova na listi kontroverzni Night Trap.

Noćna zamka je video igra u punom pokretu prvobitno objavljena 1992. koja ima obeležja horor filma B-filma. U to vreme se smatralo dovoljno nasilnim da je citirano na saslušanju u Senatu o nasilnim igrama koje su na kraju dovele do stvaranja Odbora za ocenjivanje softvera za zabavu. Takođe je povučen iz prodaje iz Toys R Us. Igra je dobila izdanje povodom 25. godišnjice 2017. godine, a na Sega Genesis Mini 2, moći ćete da igrate port originalnog Sega CD izdanja.

Genesis Mini 2 imaće I neke neobjavljene igre

Ako ste dugogodišnji Sega super fan ili ste želeli dobar razlog da igrate neke od retro igara kompanije koje ste možda propustili, postoji i mnoštvo drugih naslova koje možete pogledati. Sonic ljudi poput mene možda će biti srećni što vide Sonic CD i Sonic 3D Blast na listi, a ljubitelji borbenih igara mogu se radovati igrama kao što su Super Street Fighter II: The New Challengers i ClayFighter. Genesis Mini 2 će takođe imati neke neobjavljene igre, uključujući Devi & Pii i Star Mobile. Sega Genesis Mini 2 bi trebalo da bude objavljen 27. oktobra, a dostupan je za pretprodaju na Amazonu za 99,99 dolara. To je malo niže od originalne cene od 103,80 dolara koja je prvi put navedena u julu, i čini se da ako ste već napravili pretprodaju, moraćete da otkažete i naručite ponovo da biste dobili nižu cenu.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet