Selfie kao znak usamljenosti

Oni koji na svoje društvene mreže često postavljaju selfie fotografije doživljavaju se kao usamljeni, a to potvrđuju i najnovija istraživanja koja se bave upravo ulogom ovakvih elemenata u životima korisnika.

Rezultati poslednje studije objavljeni su u Journal of Research in Personality, a pod naslovom “Check Your Selfie before You Wreck Your Selfie.” U istraživanju je učestvovalo 119 studenata čiji je zadatak bio da ocene Instagram profile 30 korisnika, i to na osnovu 30 poslednjih postova. Nakon toga su ocenjivali vlasnike profila, a na osnovu 13 atributa, te su one koji često postavljaju selfie fotografije ocenili kao osobe koje ne žive dinamičnim životom, te nisu uspešne u poslu kojim se bave. Pored toga su ih ocenili i kao više usamljene od onih koji postavljaju fotografije koje su snimili drugi.

Istraživači su zaključili da nije bilo bitno šta se još nalazi na fotografijama, pa su kao negativni doživljavani i oni profili na kojima se nalazilo previše selfija koji su snimljeni na egzotičnim destinacijama, tokom aktivnosti koje se inače smatraju privlačnima, a najviše su kritikovane fotografije koje stavljaju akcenta na telesnu spremnost korisnika – poput selfija na kojima korisnici pokazuju mišiće i ostale rezultate vežbanja.

Izvor: Futurism