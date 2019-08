Instagram negira da menja pravila privatnosti

Tokom godina bilo je mnogo prevara i mogli biste da pomislite da ćemo posle nekoliko puta postati „imuni“ ili sposobni da ih prepoznamo i ignorišemo. Međutim, čini se da se stara Instagram prevara vratila, zavaravajući nekoliko slavnih ličnosti i političara u tom procesu.

Prevara, za neupućene, odnosi se na privatnost. Od korisnika se traži da postave post na Instagramu koji glasi: „Instagram NEMA MOJU DOZVOLU DA DELI MOJE FOTOGRAFIJE ILI PORUKE.“ To se zasniva na navodima da fotografije koje korisnici podele na Instagramu mogu da se koriste u sudskim sporovima protiv njih. Zapravo deljenje tog posta ne bi bilo dovoljno da se odjavite čak i da takvo pravilo postoji, štaviše, Instagram već ima mogućnost da koristi vaše informacije na neki od navedenih načina. Korisnici su već prihvatili ova pravila, jer to moraju da urade kako bi napravili nalog i objavili sadržaj. U tom svetlu, objavljivanje posta na Instagramu u kom tvrdite suprotno verovatno neće imati uticaja ni značaja za kompaniju.

Čini se da ova prevara datira još od 2012. godine, gde je veb sajt Snopes za proveru činjenica raširio. Adam Mosseri, šef Instagrama, od tada je objavio i post na Twitter-u kojom ga je demantovao. „Ako sutra vidite meme koji tvrde da Instagram menja svoja pravila, to nije tačno.“ Pravi Instagram uslovi korišćenja dostupni su na veb sajtu kompanije. Oni detaljno opisuju šta kompanija dobija od vas prilikom registracije i na šta ste se obavezali. Pravila su opsežna, uključujući i davanje licence Instagramu za preuzimanje vašeg sadržaja. Instagram tvrdi da mu je potrebna licenca za deljenje korisničkih fotografija jer uzima fotografije i deli ih na internetu, pa zato mora biti u mogućnosti da korisničke slike upotrebi u te svrhe.

If you’re seeing a meme claiming Instagram is changing its rules tomorrow, it’s not true – learn more here: https://t.co/Qy102zMQCm

— Adam Mosseri (@mosseri) August 21, 2019