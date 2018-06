Sezonski poslovi – broj oglasa raste, broj prijava po radnom mestu se smanjuje

Donošenje novog zakona o sezonskim i privremenim poslovima, koji se očekuje najkasnije do kraja jula ove godine, trebalo bi da zaštiti prava ovakvih radnika kao i da uspostavi njihovu čvršću povezanost sa poslodavcima. Jedan od mogućih načina za njihovo povezivanje je i Infostud-ova aplikacija Poslonaut koja se specijalizovala za brzo povezivanje putem mobilnih aplikacija.

Istraživanje Infostuda pokazuje da je porastao broj oglasa za poslove preko ove platforme od januara do juna za četiri puta. Iako je rastao i broj prijava uz variranje od meseca do meseca, uočava se više nego izrazit trend smanjenja prijava kandidata po ponuđenom radnom mestu. Polovinom ove godine usaglasio se broj onih koji nude i onih koji traže posao što ukazuje na to da broj sezonskih poslova ne prevazilazi broj potražnje, kao i na to da u Srbiji broj zainteresovanih za poslove sezonskog ili povremenog karaktera nije neiscrpan.

U proleće se uspostavlja relativna proporcija ponude i potražnje a konobarisanje govori kao primer. U maju je bilo tri puta više oglasa za ovu vrstu posla nego početkom godine, ali je zato drastično opadao i broj prijava – slično kao i u istom mesecu 2017.

Izvor: Poslonaut

