SF film kreiran uz pomoć novog Unity engina

Game Developers Conference svake godine donese tehnološke inovacije u gejmerskoj industriji. GDC2019 ni ove godine nije razočarao pa tako imamo fantastičan primer napretka Unity enginea.

Od developera Unity-ja uvek očekujemo odlične video prezentacije grafičkih dostignuća. Ni ovog puta nas nisu razočarali sa fantastičnim kratkim SF filmom koji demonstrira nove mogućnosti game enginea. Kako su developeri istakli, najveći izazov je uvek kreiranje realističnih digitalnih ljudi. Čini se da su ove godine došli korak bliže fotorealizmu.

Mini film se zove The Heretic, i kompletno je rađen kroz Unity, najpopularniji game engine na svetu. Sjajna stvar kod ove demonstracije moderne tehnologije je i to što nije reč o nabacanim scenama. Naime, The Heretic ima interesantnu priču koja dodatno uvlači u ovaj kompjuterski generisan svet. Video traje nešto manje od 4 minuta i zaista vredi da ga pogledate.

Unity demonstrira svoje mogućnosti

Ono što je bitnije od zapleta je demonstracija kreiranja virtuelne osobe koja ostavlja utisak pravog čoveka. I dok su ranijih godina Unity demoi izbegavali da prikazuju ljude iz straha da ne deluju uverljivo, napredak tehnologije ih je na kraju ohrabrio da pokušaju. Ovaj kratki film je pokazao da je Unity značajno napredovao i da je moguće realistično prikazati ljudske likove.

Ovo je samo jedan od brojnih noviteta koji će biti prezentovani na Game Developers Conference u narednih par dana. Čak iako vas ne interesuju video-igre previše, reč je o industriji koja “vuče” razvoj tehnologija. Iz tog razloga je GDC 2019 bitna manifestacija za sve ljubitelje novih tehnologija. Budite uz PC Press za sve novosti sa konferencije.

Izvor: The Verge

