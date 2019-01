Industrija video-igara vredi više od filmske i muzičke zajedno!

Industrija video-igara je mnogo napredovala od svojih početaka. Od simpatičnih igrica na automatima razvila se moćna industrija zabave koja vredi milijarde dolara. Šta više, video-igre vrede više nego muzička i filmska industrija zajedno!

Po najnovijem istraživanju sprovedenom u Ujedinjenom kraljevstvu, industrija video-igara vredi preko 5 milijardi dolara i to samo u ovoj zemlju! To je duplo veća vrednost u odnosu na brojke od pre 10 godina, prenosi Entertainment Retailers Association (ERA).

Među glavnim razlozima za neverovatan skok vrednosti “igrica” su tri popularna naslova. Reč je igrama koje su prodate u fantastičnim tiražima: Fifa 19, Red Dead Redemption 2 i Call of Duty: Black Ops 4. Prošle godine došlo do promena u navikama gejmera, pa se tako igre kupuju sve više online preko Steama i drugih platformi. Iz tog razloga ne čudi da je došlo do pada prodaje fizičkih kopija igara, dok je digitalna prodaja zabeležila rast od preko 12 posto.

Direktor ERA organizacije Kim Bayley smatra da je industrija video-igara neverovatno efektna u maksimalnom iskorišćavanju potencijala digitalne tehnologije. Na taj način oni nude nove načine zabave, što čini video-igre najsnažnijim sektorom u okviru industrije zabave.

Industrija video-igara obara rekorde zarade

I pored blagog pada prodaje fizičkih kopija, svaki od tri gore pomenuta naslova su prodala po milion fizičkih kopija u Velikoj Britaniji tokom prošle godine. Interesantno je da se u ove brojke ne računa uspeh igre Fortnite koja ima preko 200 miliona igrača u svetu i monumentalan finansijski uspeh. Ova igra je izostala sa spiska pre svega jer je ona besplatna. Naime, tvorci Fortnitea zarađuju na kozmetičkim dodacima koji se kupuju u igri.

Stručnjaci veruju da je jedan od glavnih razloga uspeha igara to što je gejming postao deo mejnstrima, pa su tako igre na telefonima postale još popularnije. Očigledno je da najviše zarade donose tzv. “casual” igrači koji će se radije igrati na telefonu, ne libeći se da troše novac kako ne bi morali da “grajnduju”.

Dodatni bonus je olakšana kupovina igara, tj. prelaz za fizičkih kopija na digitalnu distribuciju. Tu se pre svega misli na kupovinu igara za konzole, a pre svega PlayStation 4. Ipak, najveća zarada ne dolazi do prodaje igara već od mikrotransakcija. Sada su besplatne igre sve dostupnije, ali je prosto nemoguće ne potrošiti neke pare za premium nalog, dodatne živote, bržu gradnju, lepše kostime…

Neki od tih modela zarade se graniče sa kockanjem, pa je tako kupovina loot boxeva zabranjena u pojedinim državama Evrope. Ipak, više niko ne može da zaustavi video-igre koje suvereno vladaju tržištem. Ostaje vam samo da se pomirite sa tim ili da se okrenete nekim drugim načinima zabave.

Izbor: BBC

Podelite s prijateljima

Tweet