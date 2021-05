Siemens Energy: Pozitivna energija

Pitanje energije je odavno postavljeno kao globalno i njegova važnost je suštinska, te će odrediti pravce daljeg razvoja, ne samo ekonomije i društva, već čitavog čovečanstva. Siemens Energy je lider upravo na tom polju – već danas oblikuju budućnost, trudeći se da ponude najsavremenija rešenja u svim domenima koji se vezuju za energetiku: kreiranje i prenos energije, izvori obnovljive energije, kao i konkretna industrijska rešenja.

Teme vezane za energiju su neiscrpne, baš kao i prilike vezane za nju, i poslovne i lične. Naš sagovornik je bio direktor kompanije Siemens Energy Beograd, Petar Šainović. Za nas je govorio o poslovanju kompanije, prilikama koje se ukazuju kroz transformaciju industrije, ali i problem zvani svetska pandemija, te o pokretanju Cybersecurity Service hub-a u Srbiji, što je velika prilika za domaće stručnjake da steknu nova znanja i veštine, ali i oblikuju sutrašnjicu crpeći inspiraciju iz današnjih izazova.

Recite nam nešto više o kompaniji Siemens Energy

Kada kažemo da globalno komanija Siemens Energy zapošljava oko 90 000 ljudi i da je njen godišnji promet oko 27,5 milijardi evra u fiskalnoj 2020. godini, to svako zvuči značajno. Opet, kada kažemo da se bavimo kako projektima u proizvodnji i prenosu električne energije,tako i projektima u procesnoj industriji, to čitaocu van struke deluje porozaično.

Ali kada vam kažem da se čak 1/6 struje u celom svetu proizvede našom tehnologijom, e to je već analogija koju svako može da razume. Kada su u pitanju proizvodi koje naša kompanija nudi tu su pre svega turbine, generatiori, kompresori, transformatori…

Ono što je svakako dinamičniji deo našeg posla su projekti koje radimo, jer smo mi prevashodno projektno orjentisana kompanija. Dakle, kako bi bilo jasnije, mi gradimo kompletne elektrane i različita postrojenja u celom svetu. Učestvujemo od same projektne ideje do servisa posle puštanja u komercijalnu upotrebu. Projektni biznis je biznis od akcije, zbog dinamike i neizvesnosti, tu za komfort zonu mesta nema. Ako ste za skakanje u vodu bez provere temperature, onda ste za projektni biznis.

Kako je došlo do odvajanja od matičnog Siemens-a i gde vidite svoju poziciju na tržištu, kako globalno, tako i u Srbiji?

Kompanija Siemens jedna je od onih komapnija koje mogu da se pohvale da su na tržištu Srbije dugi niz godina, zapravo 2018. godine proslavili smo 130 godina poslovanja na našem tržištu. Jasno je da održati ovu tradiciju ne bi bilo moguće bez kontinuiteta u kvalitetu i višedecenijskog ispunjavanja obećanja. Ime Siemens uvek je bilo sinonim je za pouzdanost ali i inovativnost. To se nije promenilo do danas.

Ipak, jasno je da se od stare slave ne može se živeti. U današnjem tržišnom okruženju, neosporna činjenica je da je jedini način da kompanija ostane na poziciji globalnog lidera, stalna i beskompromisna promena. Ovde ne govorim samo prilagođavanju novonastalim tržišnim uslovima i trendovima, već upravo kreiranje trendova.

Baš iz ovih razloga kompanija Siemens je odlučilla da poslovanje u oblasti energetike odvoji u nezavisnu kompaniju Siemens Energy, koja je od septembra 2020. na berzi u Frankfurtu. Osnovni cilj je bio povećanje preduzetničke slobode u smislu smanjenje kompleksnosti i ubrzanja procesa odlučivanja. Mogu Vam reći da su prvi rezultati već uočljivi.

Koje sve sektore pokriva vaša kompanija? Vidimo ogroman spektar najraznovrsnijih tehnoloških rešenja. Pretpostavljamo da ne pokrivate samo lokalno tržište?

Kao što sam vam već rekao, Siemens Energy se bavi projektima u proizvodnji i prenosu električne energije, ako i projektima u procesnoj industriji. Ukratko, naša kompanija sastoji se iz tri divizije kojima pokrivamo gotovo celokupni potrfolio energetskog sektora. Transmission divizija je jedan od vodećih dobavljača proizvoda, sistema, usluga i projektnih rešenja za ekonomičan i pouzdan prenos električne energije. Divizija Industrial Application zadužena je prvenenstveno za projekte u naftnoj i gasnoj industriji, dok Generation divizija radi na projektima izgradnje, servisnog održavanja, kao i različitim vrstama modernizacije elektrana.

Odgovorno tvrdim da smo u Srbiji i regionu lider u svim segmentima našeg poslovanja. Uključeni smo u izgradnju elektrana, gasne infrastrukture, elektro mreže… Učestvujemo praktično u svim većim projektima. Da odgovorim na vaše pitanje, Siemens Energy Srbija posluje i u zemljama tzv. Zapadnog Balkana, a često smo uključeni u projekte širom sveta.

Kako vidite Srbiju u kontekstu zemalja u kojima se zahuktava tehnološki sektor? Gde su naše šanse i šta treba učiniti da se maksimizuje potencijal?

Sektor energetike je svakako je jedan od onih koji se menjaju ogromnom brzinom. Klimatske promene, pre svega, utiču da države ulažu ogroman novac u dekarbonizaciju. Sve je veće učešće energije proizvedene iz obnovljivih izvora i taj trend će se nastaviti sa eksponencijalnim rastom. Pogledajte samo broj vetro elektrana u našem regionu danas i pre 10 godina. Sada u igru ulazi i vodonik. Prava revolucija! Slika svetske energetike ubrzano se menja. Već 2040.te biće to jedan drugi svet. Ponosan sam što je kompanija za koju radim upravo jedan od glavnih pokretača pomenute revolucije i pionir u razvijanju tehnologije proizvodnje i korišćenja vodonika u industriji i energetici.

Verujem da ćemo uspeti na svim strateškim frontovima, a jedan od osnovnih razloga je što stalno ohrabrujemo zaposlene da daju ideje i preuzmu inicijativu

Siguran sam da će se ove promene još više ubrzati, s tim da nećemo gledati isti scenario za svaku zemlju. Lokalne specifičnosti moraju se uzeti u obzir. To ono što ovu svetsku tranziciju čini još interesantnijom.

Mislim da je sada trenutak prave prekretnice i da moramo da zaštitimo svet za buduće generacije. Privilegija je biti deo te nove budućnosti ka kojoj idemo i koju kreiramo.

Mnogi zaobilaze pitanje – kakvi su kadrovi zapravo potrebni kompaniji lociranoj u Srbiji za uspešan nastup ne samo na domaćem, već i na svetskom tržištu?

Ono što nas izdvaja, pored čisto poslovnih uspeha, je atmosfera u timu. Svako ko nam se priključi pozitivno je iznenađen otvorenom komunikacijom na svim nivoima, poverenjem medju kolegama i pozitvnom energijom. Pored stručnih znanja, od naših zaposleh zahtevamo inicijativu i odgovornost za preuzete obaveze, a nagrađujemo (pored konvencionalnih beneficija) onim što se na engleskom zove “empowerment” – sloboda u donošenju odluka i raspolaganju vremenom. Naravno da i kod nas postoji hierarhija ali su svi podjednako važni, a doprinos svakog pojedinca vidljiv. Trudimo se da svaki pojedinac ima mogućnost da iskaže svoj puni potencijal. Trenutno zapošljavamo preko 70 ljudi, a do kraja godine biće nas daleko više.

Novina je da se u Srbiji pokreće globalni Cybersecurity Service Hub, šta je dovelo do toga?

Tako je, Siemens Energy je doneo odluku da baš u Srbiji oformi globalni Cybersecurity Service hub. Veoma smo ponosni na činjenicu što je Srbija prepoznata kao zemlja sjajnih IT stručnjaka. IT industrija je verovatno jedina dinamičnija od energetike. To ne moram da obrazlažem. Svi znamo kakve nam sve prednosti IT industrija donosi ali sve više postajemo svesni i takozvanih opasnosti. Ovde pre svega mislim na opasnost od cyber napada. Velike kompanije ozbiljno shvataju ove izazove i ulažu sve više u cybersecurity. Zato se kao kompanija veoma trudimo da predupredimo ovakva dešavanja.

Mislim da je ovo jedna od retkih prilika da radite kao cybersecurity specijalista u zanimljivom sektoru kao što je energetski i to na globalnom nivou, a da živite u Srbiji. Iskreno se nadam da je ovo samo početak i da ćemo u bliskoj budućnosti biti svedoci niza sličnih odluka.

Ti kadrovi nisu „obični IT-jevci“. Možete li nam opisati šta je to što očekujete od jednog vašeg tipičnog zaposelenog u Cybersecurity Service Hub-u? Kakve su mu kvalifikacije, kakva su očekivanja s njegove i vaše strane, kakve su njegove perspektive…?

Svakako da se traži specifično iskustvo iz oblasti cybersecurity. Na različitim pozicijama traže se i različita iskustva. Ipak, veoma smo fleksibilni i vrlo rado pružamo priliku ljudima koji su spremni da uskoče u nepoznato, uče i razvijaju se a možda u potpunosti ne zadovoljavaju definisana znanja i iskustva u opisima radnih mesta.

Iako će raditi u Srbiji, zaposleni u novoformiranom hub-u imaće globalna zaduženja. Dakle, pružaće podršku zaposlenima u preko 90 zemalja, učestvovati u kreiranju cybersecurity globalnog sistema i specifičnih rešenja. Takođe će nam pomagati da se razivijamo a, pre svega, mirno spavamo. Zapošljavanje je upavo u toku.

Za sada je plan da service hub bude isključivo interno orijentisan. Lično mislim da je velika verovatnoća da u budućnosti tim u Srbiji proširi svoje delovanje na pružanje usluga energetskim kompanijama iz oblasti cybersecurity-a, s obzirom da takve usluge Siemens Energy inače pruža. Dakle, proširenje naših mogućnosti i ponude naših usluga u ovom pravcu je definitivno opcija u budućnosti.

Kako vidite perspektive domaćeg tržišta u širem smislu? Kako je pandemija uticala na sektor energetike? Da li je ostao na nogama?

Moje je viđenje je da je posle inicijalnog šoka za sve koji je izazvao početak pandemije sektor energetike u Srbiji jako brzo stao na noge. Usudiću se da kažem i skočio na noge. Za razliku od recimo turizma ili ugostiteljstva, energetika radi punom parom, a investicije su na zavidnom nivou.

Najvažnije promene koje je pandemija donela za nas ogledaju se u promeni organizacije posla. To su pre svega strogo poštovanje mera zaštite i socijalne distance, maske su obavezne na sastancima uživo. Maksimalan broj ljudi je tačno propisan u svakoj našoj sali. Broj zaposlenih u firmi i na gradilištima je na neophodnom minimumu. Mislim da se čovek vremenom na sve navikne i nađe način kako da funkcioše… Ali ipak, ono na šta, i pored velikog truda, ne možemo da se naviknemo i što nam svima u kompaniji jako teško pada je nedostatak team buildinga.

Gde vidite Siemens Energy Srbija kompaniju u narednim godinama?

Kao što sam već napomenuo, planovi su nam veoma ambiciozni. Radimo na više strateških frontova. Tu je svakako dalja internacionalizacija u smislu većeg učešća na stranim tržištima tj. tržištima van regiona. Ovde je uticaj pandemije značajan zbog otežanih putovanja. Takođe, trudimo se da se od starta budemo uključeni u implementaciju novih tehnologija koje naša kompanija razvija za budućnost. Još bih pomenuo i rad na promovisanju naše zemlje i stručnjaka kako bi bili u poziciji da sutra objavimo otvaranje jos nekog globalnog hub-a.

Verujem da ćemo uspeti na svim gorepomenutim strateškim frontovima, a jedan od osnovnih razloga je što stalno ohrabrujemo zaposlene da daju ideje i preuzmu inicijativu. Management mora biti oslobođen sujete. To i stručno znanje je glavna snaga koja nas pokreće.

