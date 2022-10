Silent Hill: Skrivena poruka u jezivom trejleru

Silent Hill: Townfall još nije ni pošteno najavljena, a obožavaoci već smišljaju razne teorije o misterioznim tajnama.

U pitanju je jedna od četiri nove Silent Hill igre, a tvrdi se da je u njoj najviše tajnovitih zavrzlama – mračnih misterija. U kratkom trejleru se vidi ponešto od toga, a tizer je bio dovoljan da raspali maštu onih koji jedva čekaju da se dočepaju nove igre. Iako je snimak kratak, s razbacanim detaljima, pojedini fanovi veruju da su pronašli važan trag u audio fajlu iz trejlera. Ostali su jedva dočekali neku novu teoriju o čudovištima.

Townfall je očigledna nastao pod uticajem originalnih Silent Hill igara. U novom trejleru se vidi muškarac koji razgovara s nekim i opisuje užasne događaje koji ga prate gde god da krene. Kasnije se pročulo da se u videu nalazi više informacija nego što može da se vidi, a Reddit korisnik MilkManEX je nakon toga izvukao audio fajl, konvertovao ga u MP3, te u vizuelnom prikazu spektra frekvencija (spektogramu) otkrio zanimljivu poruku: “Whatever heart this town had has now stopped” (srce ovog grada je stalo).

Otkrivena poruka ne govori mnogo, što je čini još jezivijom. Teorije se množe – svi žele da znaju šta je „srce grada“. Moraće da se strpe do 2024. ili 2025. godine kada se igra očekuje.

