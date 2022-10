Oracle Cloud nabavljaju desetine hiljada Nvidia čipova za AI

Oracle Corp i Nvidia Corp objavile su da proširuju svoje partnerstvo i dodaju desetine hiljada Nvidia čipova kako bi poboljšali računarski rad vezan za veštačku inteligenciju u Oracle-ovom cloud-u.

Prošireno partnerstvo dolazi kako sve više kompanija koristi veštačku inteligenciju, a AI modeli postaju složeniji, što zahteva povećanje investicija u infrastrukturu centara podataka.

Iako su kompanije odbile da kažu koliko će koštati dodatni hardver ili koliko čipova se prodaje, rekli su da proširenje uključuje Nvidia A100 i njegove najnaprednije H100 GPU-ove ili grafičke procesorske jedinice.

Ta dva čipa su takođe stavljena na listu kontrole izvoza u Kinu pre više od mesec dana. Nvidia je tada navela da je uključila 400 miliona dolara potencijalne prodaje Kini, što bi moglo da utiče na njenu perspektivu zarade u trećem kvartalu.

Od avgusta, Nvidia tržišni udeo takozvanih akceleratorskih čipova u infrastrukturi šest najvećih svetskih oblaka porastao je na 85%, prema belešci brokerske kuće Jefferies u ponedeljak. Čipovi koji pomažu u ubrzavanju računarske brzine uključuju GPU-ove i uveliko se koriste u AI radu gde Nvidia ima lavovski udeo.

Iako postoji mnogo startupa sa AI čipovima koji izazivaju Nvidia, Clay Magouyrk, koji je zadužen za Oracle Cloud Infrastructure, rekao je da ne vidi mnogo otvaranja za pridošlice.

„Ako pogledate tempo kojim Nvidia inovira svakih 12 do 18 meseci, oni izlaze sa platformom koja je 10 do 50 puta bolja. Verujem da će Nvidia morati da posrne da bi neko mogao da napadne tu dominaciju“, rekao je on.

Manuvir Das, koji je zadužen za računarstvo preduzeća u kompaniji Nvidia, rekao je da Oracle partnerstvo uključuje povećanu saradnju kako bi se AI softver učinio efikasnijim u Oracle Cloud-u i kako bi se pružila veća podrška Oracle-ovim klijentima.

Izvor: Reuters

Podelite s prijateljima

Tweet