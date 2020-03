Sims 4 za samo pet dolara

Ovo je vaša šansa da nabavite The Sims 4 za delić njegove prvobitne cene ako ste planirali da je nabavite. Igra i neki od njenih paketa dodataka su na rasprodaji sa popustom do 75% na EA Origin platformi i na Amazonu.

Možete dobiti osnovnu igru za pet dolara i proširenja za 15 do 20 dolara po komadu, uključujući novija izdanja poput Discover University i Island of Magic.

Na osnovu objave na službenom Twitter nalogu The Sims-a, to je trebalo da bude prolećna akcija EA-e koja je započela malo ranije ove godine.

We started the spring sale a little earlier this year❤️ Save up to 75% on TS4 base game & selected packs. https://t.co/KGrbGxVsvF

— The Sims (@TheSims) March 16, 2020