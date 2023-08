Skate Story odložen za 2024. godinu

Devolver Delayed ispunio je svoje obećanje pa će pet igara čiji su rokovi za izdavanje pomereni iz 2023. izaći u 2024. Devolver igara koje bi trebalo da izađu sledeće godine su: Skate Story, The Plucky Squire, Stick it to the Stickman, Anger Foot i Pepper Grinder.

Mnoge igre će ipak biti lansirane 2023.

Skate Story koju je razvio Sem Eng, veoma je stilizovana igra skejtborda smeštena u tamni pejzaž pakla sa neonskim prugama i u kojem glumi demon od stakla. Igra sada dolazi na PC 2024. godine i dostupna je na listi želja na Steam-u. Stick it to the Stickman i Anger Foot su proizvodi Free Lives-a, i dolaze na PC sledeće godine i sada su dostupni na listi želja.

The Plucky Squire izgleda kao izuzetno slatka platformska avantura koja menja 2D i 3D vizuelne prikaze. Igra stiže na PC, PlayStation 5, XboX Series X/S i Switch. Poslednji na listi odlaganja, Pepper Grinder je 2D platformer sa likom sa velikom bušilicom, a razvija ga studio Ahr Ech za PC i Switch.

Pregršt igara izdavača definitivno nije odložen i još uvek cilja na periode izdanja 2023, uključujući Gunbrella, Wizard with a Gun, KarmaZoo, The Cosmic Wheel Sisterhood i The Talos Principle II. Nastavak Croteam-ove igre za 2014. godinu, The Talos Principle II obećava više laserskih zagonetki iz prvog lica, filozofske pontifikacije i egzistencijalnog straha, a sve to još uvek izlazi 2023. za PC, PS5 i Xbox Series X/S.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet