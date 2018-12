Larry Ellison ušao u upravni odbor Tesle

Suosnivač i izvršni predsednik kompanije Oracle, Larry Ellison i Kathleen Wilson-Thompson, globalni šef ljudskih resursa u Walgreens Boots alijansi, pridružili su se Teslinom upravnom odboru. Par je imenovan kako bi osigurali da Tesla postupa u skladu sa nagodbom američke Komisije za hartije od vrednosti (SEC), nakon što je CEO Elon Musk pogrešno navodio investitore planom da se kompanija privatizuje.

„U sprovođenju opširnog pretraživanja u poslednjih nekoliko meseci, pokušali smo da dodamo nezavisne direktore sa veštinama koje će upotpuniti dosadašnje iskustvo odbora“, navodi se u saopštenju Teslinog upravnog odbora. „Sa Larry-em i Kathleen dodali smo istaknutog preduzetnika i lidera ljudskih resursa, pri čemu se oboje interesuju za održivu energiju.“

SEC je tvrdio da je Musk obmanuo investitore nakon što je objavio tvit da će privatizovati kompaniju za 420 dolara po akciji i rekao da je osigurao dovoljno sredstava za to. Nakon toga je odustao od te ideje, makar za sada. Musk i Tesla su pristali da imenuju dva nezavisna člana odbora kao deo dogovora. Dvoje novih članova Tesla upravnog odbora bi takođe trebalo da uspostavi kontrolu nad Muskovim izjavama o kompaniji na Twitteru ili preko bilo kog drugog medija.

Međutim, ostaje pitanje koliko će nadzorni odbor uistinu imati uticaja nad Muskom. Ellison je tvrdio da su on i suosnivač Tesle bliski prijatelji, a Muskov brat Kimbal je takođe član odbora. Postojeći član odbora Robyn Denholm zamenila je Muska kao predsednika prošlog meseca, uprkos nadi mnogih investitora za nezavisno imenovanje.

Tesla Welcomes Larry Ellison and Kathleen Wilson-Thompson as New Independent Directors To Its Boardhttps://t.co/hgUUlYNlJN

— Tesla (@Tesla) 28 December 2018