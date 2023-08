Sledeći CoD zvaće se “Modern Warfare III”

Activision je potvrdio dugogodišnje glasine da stiže novi naslov Call of Duty: Modern Warfare III. Izdavač je takođe otkrio da će najnovija igra u ponovo pokrenutoj seriji stići na PC i konzole 10. novembra.

Call of Duty: Modern Warfare III stiže 10. novembra

Još nema mnogo drugih potvrđenih detalja osim tizer videa. Međutim, Activision je nedavno nagovestio da će, po prvi put, igrači moći da prenesu stavke poput operatera, oružja i paketa iz jednogodišnje igre Call of Duty u sledeću. To je bio prilično jak pokazatelj da će sledeći unos biti Modern Warfare III, a ne, recimo, povratak na okruženje Drugog svetskog rata.

U jednom trenutku se činilo da ove godine neće biti potpuno nove Call of Duty igre. Izveštaji početkom 2022. sugerisali su da će Activision malo usporiti stvari i umesto toga isporučiti značajno proširenje za Modern Warfare II dok nastavlja da ažurira Warzone i radi na sledećoj glavnoj igri.

U međuvremenu, sve je verovatnije da će Microsoft uskoro zatvoriti svoju najavljenu akviziciju Activision Blizzarda vrednu 68,7 milijardi dolara. Ako je tako, to bi moglo dovesti do toga da Modern Warfare III postane prvi Call of Duty naslov koji je stigao na Xbox Game Pass na dan izlaska.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet