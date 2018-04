Smanjuje se broj banaka u Srbiji

Burno je u Srpskom bankarstvu poslednjih godina. Za deset godina broj banaka smanjen je sa 35 na sadašnjih 28. Stručnjaci kažu i to je previše za zemlju veličine Srbije i da će biti još prodaja i spajanja.

Da je Komercijalna banka na prodaju, davno je objavio jedan od njenih vlasnika – država. Spekuliše se i da novog vlasnika, ne samo u Srbiji, već u celom regionu traži Societe generale banka. Već se povukla iz Hrvatske, a nedavno je preuzela veliki deo kvalitetnih kredita iz portfolija Alfa banke koju je kupila Aik banka. U najvećoj banci na našem tržištu o prodaji kažu ne razmišljaju. “Bankarski sektor, bar što se regulative tiče, više je od 70 odsto stranih banaka, mi smo praktično u Evropskoj uniji što se propisa tiče, a takođe još imamo i striktne propise Narodne banke Srbije. Moje mišljenje je da u svakom slučaju treba očuvati bankarski sektor onakvim kakav jeste – dobar i zdrav”, navodi Draginja Đurić iz Banka Inteze.

Italijanski bankari kažu da je 28 banaka za zemlju veličine Srbije previše. Oni imaju 540, ali i 10 puta više stanovnika i što je još važnije imaju 34 puta veći bruto domaći proizvod. “Nije lako biti međunarodna banka u maloj zemlji, osim ako ste banka broj jedan na tom tržištu. Postoji trend da velike banke napuštaju manje zemlje. To se već dešavalo u Sloveniji, Albaniji… Ne radi se o tome da zemlja ima problem, to je prosto reakcija na veličinu tržišta i zato će i u Srbiji doći do ukrupnjavanja bankarskog sektor”, navodi Ignasio Žakoto iz Inteza Sanpaolo grupe.

Srbija je evropskim bankama i dalje privlačno tržište. Dok se u Evropi iznos kredita izjednačio sa vrednošću bruto domaćeg proizvoda, u Srbiji je kažu tek na 45 odsto BDP-a, što znači da se narednih godina može očekivati rast kreditne aktivnosti kod nas.

