Kolaž gadžeta

Pametni zvučnik – Apple‑ov ekosistem zaokružen je još jednim interesantnim uređajem – pametnim zvučnikom nazvanim Apple HomePod. Osmišljen je za dnevnu sobu i prvenstveno namenjen interakciji sa ostalim Apple uređajima. Naravno, Apple nije izmislio toplu vodu, jer smo u prethodnoj deceniji videli na desetine zvučnika namenjenih za reprodukciju muzike sa iPod i iPhone uređaja, kako iz Apple‑ovih proizvodnih pogona, tako i od drugih nezavisnih proizvođača.

Cena: oko 54.000 RSD

Ovaj pametni bežični zvučnik ipak se razlikuje od ostalih jer služi za reprodukciju muzike sa Apple Music servisa i iz iTunes biblioteke, uz obaveznu pomoć Siri asistenta. Ako bismo pravili neku klasifikaciju, HomePod bismo mogli da smestimo u grupu pomoćnih Apple uređaja, kao što su Apple Watch ili Apple TV. Zvučnik je dizajniran u obliku debeljuškastog uspravnog valjka, visine 17,3 cm i prečnika 14 cm, prekrivenog mrežastim platnom. Jedini kontrolni taster, osetljiv na dodir, nalazi se na vrhu uređaja, a kontrola se obavlja kao i kod Apple daljinskog upravljača – različite kombinacije tapkanja po tasteru aktiviraju različite funkcije. Pošto je sve pod kontrolom Siri asistenta, komande će se uglavnom zadavati glasom. U slučajevima kada je potrebno ugasiti Siri, to se radi isključivo audio‑putem, zadavanjem odgovarajuće glasovne komande, dok se uključivanje obavlja tapkanjem po tasteru.

HomePod nema hardverske konektore, pa je po tom pitanju (tipično za Apple) njegova primena u neku ruku ograničena. Čak je i kabl za napajanje direktno izveden iz zvučnika i nije ga moguće odvojiti. Ako o tome možemo da polemišemo da li nam se sviđa ili ne, unutrašnjost zvučnika nedvojbeno sadrži najmodernije i najkvalitetnije komponente. Na primer, unutra se nalazi čak sedam visokotonaca koji su usmereni u svim pravcima i za koje postoje odvojeni pojačivači, kao i niskotonac (okrenut nagore i smešten odmah ispod kontrolnog tastera) koji takođe poseduje sopstveni pojačivač. Pored pomenutog mikrofona za „slušanje komandi“, zvučnik poseduje i dodatnih šest internih mikrofona za kalibraciju niskih frekvencija i automatsku korekciju basa, a implementiran je i DSP studijskog kvaliteta.

Automatska kalibracija manifestuje se tako što se u realnom vremenu limitira dinamika zvuka i jačina basa kako bi se izbegla distorzija zvuka. Mikrofoni ugrađeni u HomePod koriste se i za merenje akustike u prostoriji u kojoj se zvučnik nalazi, u odnosu na njegovu trenutnu poziciju, kako bi se optimizovalo rasprostiranje zvuka. Kvalitet mikrofona je vrhunski, jer čak i pri najglasnijoj muzici, uređaj prepoznaje kada je data naredba da se aktivira Siri („Hey Siri“). Za procesiranje svih pomenutih događaja zadužen je Apple A8 čip, koji je korišćen u iPhone 6 i iPhone 6+ telefonima. Zavisnost HomePod‑a od drugih Apple uređaja ogleda se i u tome što ga je moguće podesiti samo preko nekog iOS uređaja (iPod‑a, iPhone‑a ili iPad‑a). Takođe, za funkcionisanje mu je neophodna i Wi‑Fi mreža. Bluetooth postoji, ali ne u klasičnom smislu – ovde služi samo za uparivanje uređaja, ali ne i za prenos muzike.

Apple HomePod može da se poveže samo s jednim Apple nalogom, ali to u ovom slučaju ne predstavlja ograničenje, jer se ne vrši verifikacija glasa. Uređaj je prvenstveno namenjen za reprodukciju strimovane muzike, ali ako ne postoji pretplata na Apple Music servis, moguće je reprodukovati muziku direktno s telefona ili računara (preko AirPlay servisa). Sadržaji koji se strimuju preko iCloud‑a reprodukuju se u 256 kbps AAC formatu. AirPlay koristi 44,1 kHz losseless striming. Zgodno je što se na taj način može strimovati muzika i s Windows računara, kao i sa Android telefona (uz instalaciju neke AirPlay aplikacije), uz napomenu da nijedna od tih aplikacija za Android nije u potpunosti kompatibilna i mogu se očekivati sporadični problemi u radu.

Pretraga pesama koje će se reprodukovati obavlja se glasovnim putem, davanjem uputstava Siri asistentu. Moramo da kažemo da Siri ovde dolazi u „osakaćenoj“ varijanti – fokusirana je na pretragu i na ono što Apple misli da bi korisniku bilo interesantno da sluša i eventualno da kontroliše neke od kućnih aparata (svetlo i tajmere). U ovom trenutku, Apple HomePod ne može da se postavi kao deo nekog šireg kućnog audio‑sistema, ali je Apple najavio da će tokom godine omogućiti uparivanje dva HomePod‑a, kako bi se dobio stereo‑zvuk, što će svakako biti zgodan i koristan napredak.

Retrogejming u novom ruhu – Na poznatim sajtovima za online kupovinu za smešnu sumu novca mogu da se pronađu retrokonzole koje u sebi imaju ugrađenih nekoliko stotina osmobitnih ili 16‑bitnih igrica. To su zatvoreni sistemi koje nije moguće nadograđivati novim igrama. Analogue Super Nt otišao je bar dva koraka dalje – omogućava pokretanje Nintendo Entertainment System kartridža, a igre koje pokrene može da skalira i preko HDMI konekcije prikaže u 1080p rezoluciji.

Cena u pretprodaji: 190 $ + kontroler 40 $

Jedna od najbitnijih stvari kod ovog uređaja jeste to što on ne emulira Nintendo 16‑bitnu konzolu – Super Nt mogli bismo da nazovemo reinkarnacijom ove popularne igračke konzole, uz implementaciju nekih modernih funkcija. Proizvođač tvrdi da je konzola kompatibilna sa svim SNES i Super Famicom kartridžima koji su izdati (a ima ih više od 2.200). To je obezbedilo da se igre pokreću nativno, bez emulacije i bez usporavanja i lagova koji su karakteristični za emulatore. Najveći vizuelni dobitak je u sposobnosti prikaza slike u 1080p rezoluciji. Takođe, prednost ove konzole jeste to što obezbeđuje i opcione bežične (Bluetooth) retrokontrolere, tako da se u praksi postiže još bolji igrački doživljaj. Analogue Super Nt još nije u prodaji, ali može da se rezerviše. Pored konzole, u paketu se dobijaju i dve nekad popularne igre (Super Turican – Director’s Cut i Super Turican 2), dok se bežični kontroleri prodaju odvojeno.

Normalne pametne naočare – Sećate li se Google Glasses, pametnih naočara koje su neslavno završile? Koncept je bio uspešan, ali glavni razlog za njihovo propadanje bio je čudan izgled – osoba koja ih je nosila izgledala je kao kiborg. Intel je dobro proučio prednosti i probleme Google Glasses i dobili smo prototip pametnih naočara koje izgledaju kao obične dioptrijske naočare. Vaunt, kako im glasi ime, zaista izgledaju normalno. Nemaju kameru, nemaju LCD ekrane, nemaju dugmiće za kontrolu… Mogu da se nose sa dioptrijskim staklima jer to ne utiče na prikaz digitalnog sadržaja. On se projektuje putem lasera veoma niske snage (VCSEL) smeštenog u desnoj dršci naočara. Slika je monohromatska, crvene boje, rezolucije 400×150 piksela i usmerava se na hologramski reflektor desnog stakla, odakle se odbija i projektuje direktno na mrežnjaču.

Proizvođač tvrdi da su naočare napravljene tako da ne ometaju korisnika u njegovim svakodnevnim aktivnostima. Projektovana slika vidljiva je samo kada se pogled usmeri nadole, dok je prilikom normalne upotrebe (gledanja unapred) korisnik gubi iz vidnog polja. Kontrola sadržaja koji se prikazuje ostavljena je mobilnom telefonu, gde se biraju tipovi notifikacija za prikaz, a uklanjanje i promena poruka vrši se pomeranjem glave levo‑desno. Vaunt naočare još su u ranoj fazi razvoja i očekuje se da će do kraja godine biti dostupne developerima. Nije poznato kada će biti u prodaji ni koliko će koštati.

Wi‑Fi hranilica – IP Wi‑Fi kamere odavno se koriste za daljinsko nadgledanje prostora, između ostalog i za proveru šta kućni ljubimci rade dok ste na poslu.

Cena: 199 $

S obzirom na to da je u takvim situacijama veoma teško uticati na njihovo ponašanje, Petcube Bites doći će kao veoma zgodna pomoć. Osim što može da strimuje video‑sadržaj u 1080p rezoluciji i da ostvari dvosmernu audio‑komunikaciju, Petcube Bites poseduje i jedan jedinstveni dodatak – daljinski kontrolisan dispenzer sa hranom.

Zahvaljujući tome, svog kućnog ljubimca (psa ili mačku) možete da trenirate i daljinskim putem, kao i da ga svaki put nagradite kada uspešno obavi postavljeni zadatak. Kapacitet dispenzera je oko jednog kilograma, odnosno nekoliko stotina granula. Kontrola nagrađivanja obavlja se preko telefona, pri čemu granule mogu da se katapultiraju na različite udaljenosti, sve do maksimalna tri metra.

Zaista aktivna odeća – Pod aktivnom odećom danas podrazumevamo uglavnom donji veš i sportske dresove koji imaju sposobnost relativno brzog sušenja. Međutim, kompanija Osmotex AG osmislila je i napravila rešenje koje pasivnu odeću pretvara u aktivnu.

Radi se o Hydro_Bot tehnologiji, aktivnoj membrani koja omogućava tekstilu da znoj i vlagu „izvuče“ iz unutrašnjeg dela odeće ka spoljnom kako bi brže isparili. To je obezbeđeno pomoću baterijski napajane elektroosmoze. Prava vrednost ove tehnologije ogleda se u tome što omogućava podešavanje parametara prema svakom korisniku i trenutnim uslovima u kojima boravi, a maksimalni kapacitet joj je impresivan – 200 litara na čas po kvadratnom metru. Sistem je prvenstveno napravljen za upotrebu u ekstremnim uslovima, dakle za planinare, alpiniste, skijaše… Očekuje se da će prva komercijalna odeća zasnovana na ovoj tehnologiji biti dostupna pred sledeću zimsku sezonu.

Džepni skener – PUP Scan je najmanji prenosivi skener. Izgleda kao baterijska lampa, a tako se i koristi – treba da se uperi na površinu koja će se skenirati, da se preko malog ekrana osetljivog na dodir odabere mod i da se pritisne dugme za skeniranje.

Cena: 299 $

Nakon nekoliko trenutaka, dokument će biti skeniran i automatski prosleđen tamo gde je odabrano – na e‑mail, cloud storage, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram ili poslat na štampu. Interna memorija skenera može da čuva 2000 skeniranih stranica, a baterija obezbeđuje autonomiju rada od osam časova.

Ovaj mali skener biće dostupan sredinom godine, a moguće ga je rezervisati već sada.

(Objavljeno u PC#253)

Podelite s prijateljima

Tweet