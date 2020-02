Snapchat: Nova alatka za bolje mentalno zdravlje

Briga o mentalnom zdravlju postaje sve važnija, a najpre zbog sve većeg stresa koji se trpi na poslu i u privatnom životu. Upravo je zbog toga Snapchat lansirao alatku za pretraživanje – Here For You – koja olakšava pronalaženje eksperata koji bi mogli da pomognu u teškim situacijama.

Tako će korisnici koji pretražuju teme koje su u vezi sa mentalnim poteškoćama pored ostalih rezultata dobijati i kontakte eksperata koji bi brzo mogli da pomognu. To je važno i zbog toga što Snapchat ima mladu publiku, pa 90% korisnika čine oni između 13 i 24 godine, što je grupa koja je najosetljivija na nasilje, i često ga trpi u školi i na ulici.

Snap nije prva društvena platforma koja je odlučila da se bavi mentalnim problemima i strategijama protiv nasilja, budući da je Instagram 2019. objavio „Restrict“ mod koji korisnicima omogućava da blokiraju nasilnu komunikaciju, dok je Pinterest korisnicima omogućio da lakše dođu do tumačenja problema koji su u vezi sa depresijom i anksioznošću.

Izvor: The Verge

