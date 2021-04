Softverski kill-switch skriva se u ostarelom PlayStation hardveru

Ako se nešto ne promeni, problem koji vreba u starijim sistemima, preti da će na kraju učiniti svaku PS4 igru i sve preuzete PS3 igre nedostupnim na trenutnom hardveru.

Umiruće baterije i provere online tajmera, čine katastrofu koja čeka da se dogodi

Trenutno nije pitanje da li će se ovaj problem pojaviti već kada. Ova vremenska firmware bomba koja otkucava, poznata je u određenim krugovima za zaštitu i hakovanje PlayStation-a već neko vreme. Ponovo je privukla pažnju usled nedavno objavljene odluke kompanije Sony da ugasi online prodavnice softvera PS3, PSP i Vita. Iako to predstojeće gašenje prodavnice za sada neće uticati na sposobnost igrača da reprodukuju i ponovo preuzmu prethodno kupljeni softver, eventualno šire isključivanje PSN servera za ove stare konzole, moglo bi imati mnogo drastičniji efekat na mogućnost igranja širokog spektra igara.

U čemu je problem?

Koren dolazećeg problema povezan je sa CMOS baterijom unutar svake PS3 i PS4, koju sistemi koriste za praćenje online vremena (čak i kada su isključeni). Ako ta baterija iz bilo kog razloga prestane da radi ili se iz nje ukloni, u firmwareu sistema podiže se interna zastavica koja ukazuje na to da sat možda nije sinhronizovan sa realnošću. Nakon podizanja te zastave, dotični sistem mora da se prijavi sa PSN-om sledeći put kada treba da potvrdi tačno vreme. Na PS3 se ova provera na mreži dešava kada igrate igru preuzetu iz PlayStation Store-a. Na PS4 se to dešava i kada pokušavate da igrate maloprodajne igre instalirane sa diska.

Ova provera mora da se izvrši najmanje jednom, čak i ako se CMOS baterija zameni novom, tako da sistem može ponovo potvrditi doslednost sata. Zašto PlayStation firmware toliko brine o tačnom vremenu? Na PS3 se provera tajmera koristi za nametanje bilo kojih „vremenskih ograničenja“ koja su možda stavljena na vašu digitalnu kupovinu (što potvrđuje poruka o grešci: „Ovaj sadržaj ima vremensko ograničenje. Da biste izvršili ovu operaciju, idite na datum podešavanja podešavanja vremena postavljena putem Interneta “).

Čini se da je ta provera potrebna čak i za preuzimanja koja nemaju stvarni zadati datum isteka, dodajući faktički zahtev za jednokratno onlajn prijavljivanje za sisteme nakon što im unutrašnje baterije otkažu. Na PS4-u, međutim, očitavanje vremena je očigledno namenjeno da se osigura da su podaci o PSN trofeju tačno registrovani i da spreči igrače da se pretvaraju da su dobili trofeje ranije nego što jesu. Pomislili biste da bi se ova provera mogla odvojiti od mogućnosti učitavanja ne-trofejnih delova igre, ali testiranje je pokazalo da se čini da je ovo zahtev da se PS4 igre uopšte učitaju.

Trenutno ništa od ovog nije veliki problem za većinu vlasnika PlayStation-a. Da, životni vek od 10 do 20 godina na vašoj prosečnoj CMOS bateriji polako se ističe, posebno za najraniji hardver PS3. Zamena baterije i ponovna sinhronizacija internog tajmera sa PSN-om zasad je relativno mala smetnja. Ali ništa ne traje večno, kao što pokazuju nedavne odluke kompanije Sony u vezi sa starijim PlayStation online prodavnicama. U nekom trenutku u budućnosti, bilo da je to za godinu dana ili 100 godina, Sony će isključiti PSN servere koji napajaju proveru vremena za hardver koji više ne smatra važnim. Nakon toga, samo je pitanje vremena kada će neuspešne CMOS baterije polako sve PS3 i PS4 hardvere svesti na polufunkcionalne. Sony bi mogao relativno lako otkloniti problem pomoću ažuriranja firmwarea koje ograničava sistemske funkcije povezane sa ovom proverom vremena. Do sada, međutim, Sony nije javno naznačio da ima takve planove i nije odgovorio na više zahteva za komentar.

Izvor: Arstechnica

