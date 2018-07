Software Asset Managment: Sam protiv svih

Praktično svaka kompanija danas koristi neki poslovni softver. Primena IT rešenja u velikoj meri olakšava posao, ali upravljanje softverskim licencama može da bude veliki izazov.

Kako uvesti optimalan broj licenci?

Na koji način optimizovati njihovo korišćenje?

Da li je vaš softver ažuriran?

Uz promenjive modele isporuke, sve oštrije propise, nedovoljnu vidljivost uz korišćenje softvera i rastuće digitalne pretnje, kompanije same teško mogu da pokriju sve aspekete licenciranja. Loša vest je da je upravljanje softverom postaje sve zahtevniji i kompleksniji posao. Dobra vest je da rešenje postoji.

Šta je Software Asset Managment i zašto vam je neophodan?

Software Asset Management (SAM) je skup proverenih metodologija i best-practice standarda za optimizaciju koriščenja i upravljanje softverskim licencama na nivou čitave organizacije. Primenom SAM-a, kompanije mogu da smanje IT troškove tako što će bolje iskoristiti postojeće softverske resurse i isplanirati nabavku novih u skladu sa realnim potrebama. Drugim rečima, SAM vam omogućava da dobijete maksimum od uloženog.

Pored finansijskih, ova metodolodija donosi i razne druge prednosti od kojih je među najznačajnijima usklađenost sa zakonom. Kazne za kršenje licencnih ugovora i korišćenje ilegalnih verzija softvera su rigoroznije nego ikada. Kada se tome doda činjenica da regulative za čuvanje i zaštitu podataka postaju sve oštrije, pitanje usklađenosti softvera postaje ključni faktor uspešnog poslovanja. Nenamerne greške mogu skupo da vas koštaju, i to ne samo u vidu kazni.

Ako koristite zastarele ili nelicencirane verzije softvera, postajete laka meta za sajber napadače. S obzirom da su podaci – novac, neadekvatnim korišćenjem rizikujete da izgubite svoj najvredniji kapital. Primena SAM-a je način da predupredite ovaj gubitak i osigurate svoj biznis od aktuelnih i budućih sajber pretnji.

Podrška za maksimalne rezultate

Za kompanije koje žele da pojednostave upravljanje softverskim licencama i optimizuju upotrebu IT resursa, najsigurniji put je saradnja sa iskusnim partnerom. Na taj način dobijate profesionalnu podršku i uspostavljate temelje za kreiranje licencne strategije koja prati razvoj vašeg poslovanja. Kao dugogodišnji Microsoft partner, kompanija Comtrade System Integration poseduje stručne kompetencije i ekspertizu u primeni Microsoft Software Asset Management-a.

Kompanija zapošljava preko 60 Microsoft stručnjaka i pruža širok spektar usluga – od procene spremnosti, mapiranja izazova i razvoja strategije, preko izrade specifikacija i plana nabavke licenci. Ključne faze Microsoft SAM projekta:

Planiranje

Prikupljanje informacija o postojećem stanju i kreiranje SAM strategije u skladu sa IT i poslovnim prioritetima.

Prikupljanje podataka

Cilj ove faze je da se prikupi što više informacija o softverskim resursima: stepen utilizacije, konfiguracije hardvera i softvera, bezbednosni rizici…

Analiza

Konsolidacija i analiza svih prikupljenih podataka, kao i postojećih SAM polisa, procesa i procedura. Ova faza predstavlja osnovu za razvoj dugoročne licencne strategije.

Rezultati

Prezentacija rezultata u vidu detaljnih izveštaja. Kreiranje IT, mobilne i cloud strategije u saradnji sa klijentom. Navedene faze čine samo osnovu SAM projekta. U zavisnosti od trenutnog infrastrukturnog stanja i cilja projekta, Comtrade System Integration konsultanti primenjuju Microsoft SAM procedure na način koji odgovara vašoj kompaniji. Bilo da želite da pređete na cloud, održavate on premise okruženje ili primenite hibridni model isporuke softvera, podrška u vidu Software Asset Management-a će vam omogućiti da eleminišete rizike, smanjite troškove i stavite IT u službu svoje kompanije.

Comtrade System Integration

(Objavljeno u PC#256)

