Sony navodno povećava proizvodnju PS5 za 50%

Sony će 2020. godine napraviti dvostruko više PlayStation 5 uređaja nego što je prvobitno planirano, prema izveštajima Bloomberga i Nikkei-ja. Umesto da proizvodi pet ili šest miliona konzola, kompanija ima za cilj da proizvede do devet ili 10 miliona, zavisno od toga da li verujete Nikkei-u ili Bloomberg-u. To veliko pojačanje pripisuje se dodatnoj potražnji za zabavom koju imaju ljudi u izolaciji kod kuće zbog situacije sa koronavirusom.

Povećava se i proizvodnja Oculus VR

S obzirom na to da je izlazak PS5 okvirno zakazan za period „odmora 2020“, ove cifre bi bile prilično ogromne. Iz neke perspektive, PS4 je prvobitno predstavljen u novembru 2013. godine (da, tako davno), a Sony je do kraja godine prodao 4,2 miliona. Zbog toga Facebook takođe povećava i proizvodnju Oculus VR uređaja, prenosi Nikkei. Njegov cilj je isporučiti dva miliona uređaja do kraja 2020, što je 50% povećanje u odnosu na isporučene jedinice u 2019. godini.

Pandemija je možda povećala potražnju, ali mogla bi takođe mogla da stavi u neugodan položaj napore kompanija Sony i Facebook da isporuče dodatne uređaje na vreme za praznike. Većina se proizvodi u Kini, a isporučuje se preko okeanskih teretnih brodova, a Covid-19 potražnja za konzolama i ostalim proizvodima za kućnu zabavu sve je poremetila. Nintendo je, s jedne strane, imao problema sa skladištenjem Switch-eva kako bi bio u toku sa potražnjom iz istog razloga. Kao takav, Sony može navodno da pokuša da koristi teretne avione, uprkos činjenici da mnogi prevoznici rade sa smanjenim kapacitetom zbog COVID-19.

