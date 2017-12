Sony prodao preko 70 miliona PlayStation 4 konzola

Kompanija Sony je ponudila nove dokaze koji idu u prilog tvrdnjama o uspehu najnovije PlayStation konzole, te je u izveštaju za medije navela da je do sada prodato 70 miliona PlayStation 4 uređaja, a i Play Station sa VR dodatkom (PSVR) doživljava uspon kada je prodaja u pitanju, te je do sada prodato dva miliona jedinica.

Pored toga što je hardver ostvario zadovoljavajuće rezultate, prema izveštajima, koji obuhvataju period do 3. decembra, prodato je oko 617 miliona igara za PS4, a spremljeno je i 150 novih naslova za PSVR. PlayStation 4 uskoro dobija i veliki broj novih igara, kao što su God of War, Detroit: Become Human i Marvel’s Spider-Man, dok za PSVR Sony sprema preko 130 igara za sledeću godinu.

Poređenje radi, PlayStation 2 je bila najbolje prodavana konzola svih vremena, te je kompanija je uspela da proda 155 miliona jedinica.

Izvor: Hexus

