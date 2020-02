SpaceX bi već sledeće godine mogao da počne sa prevozom turista

Kompanija SpaceX je napravila važan pomak u slanju privatnih građana u svemirska prostranstva. S tim ciljem, potpisali su ugovor sa Space Adventures, po kome se obavezuju da će u Crew Dragon kapsuli prevoziti turiste. A već krajem sledeće ili početkom 2022. godine, do četiri osobe će imati priliku da poleti u orbitu.

Svemirski turisti će pre leta morati da nekoliko nedelja utroše na trening koji će se odvijati u SAD-u. Nakon toga sledi lansiranje sa Cape Canaveral uzletišta na Floridi, kao i boravak u orbiti do pet dana. Ako ova zamisao uspe, to će biti prvo iskustvo orbitalnog turističkog leta koje je kompletno zasnovano na američkoj tehnologiji.

Crew Dragon još uvek nije imao let sa posadom, ali je uspešno odleteo i spojio se sa Internacionalnom svemirskom stanicom. Prvi let sa posadom očekuje se tokom ovog proleća. Do sada su na tom polju uspešno izvršeni testovi izbacivanja posade u Atlantik, u slučaju problema tokom poletanja, a navedeno je i da su rešeni problemi koji su doveli do eksplozije tokom jednog od prethodnih testiranja motora.

Izvor: Engadget

