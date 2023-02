SpaceX će pokušati da lansira Starship u martu

Kompanija je prvi put podnela papirologiju za let Starshipa 2021.godine.

SpaceX treba da dobije odobrenje od FAA

SpaceX će pokušati da završi dugoočekivani orbitalni probni let Starship-a već sledećeg meseca, kaže Elon Mask. Odgovarajući na pitanje jednog od svojih pratilaca na Twitter-u, Musk je rekao da će SpaceX pokušati da lansira Starship u martu. „Ako preostali testovi prođu dobro, pokušaćemo da lansiramo Starship sledećeg meseca“, napisao je Musk.

Iako se datum orbitalnog probnog leta Starshipa menjao tokom većeg dela proteklih godinu i po dana, veruje se da bi sledećeg meseca raketa konačno mogla da poleti. U januaru, Starship je uspešno završio svoj prvi test punjenja goriva. Takođe, kompanija je tada prošla kroz još neke od procedura odbrojavanja koje će morati da završi na dan lansiranja.

Među testovima koje SpaceX još treba da sprovede, najvažnije je statičko paljenje svih 33 Raptor motora. Do sada, kompanija nikada nije upalila više od 14 motora odjednom. To će morati da uradi kako bi dobila zeleno svetlo za orbitalni probni let od Federalne uprave za avijaciju.

Od kraja januara, postojale su naznake da se SpaceX priprema da izvrši statičku probu već prve nedelje februara. To se nije dogodilo. Međutim, čini se da Musk-ov komentar ukazuje na to da će SpaceX pokušati što pre da izvede probni let Starshipa.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet