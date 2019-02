SpaceX ubrzava testiranja motora raketa za let na Mars

Elon Musk je prošli vikend proveo na lokaciji za testiranje Space X raketa u centralnom Teksasu, na kojoj se testiraju Merlin motori za Falcon 9 letove, ali i motori za druge rakete.

Zbog finansijskih, te mnogih drugih razloga, SpaceX ubrzava razvoj sledeće generacije Super Heavy raketa, te Starship letelice, te je Musk 3. februara podelio i fotografiju sa noćnog testiranja Raptor motora za rakete. Motor se, kaže Musk, u kosmosu neće naći još nekoliko godina, ali je ubrzavanje testiranja ipak važno kako se u budućnosti ne bi kasnilo sa planiranim aktivnostima. Test je potrajao nekoliko sekundi, te se uspešno završio, tako da je Starship Raptor na dobrom putu da ne zakasni u kosmos.

Iako su inženjeri obavili sve analize pre testiranja, tek motor koji je u funkciji može do kraja da pokaže da li sve funkcioniše baš onako kako je zamišljeno. Najvažnija stvar u okviru prvih testiranja je praćenje boje plamena koji izlazi iz motora, koja je pri samom kraju testa postala zelena, što ukazuje na to da je došlo do sagorevanja određene količine bakra, što nije poželjno, tako da će popravke uključivati i dodatnu izolaciju.

Space X i Elona Muska tako očekuju brojna testiranja dok motori ne budu spremni za lansiranje Super Heavy rakete, te za kretanje Starship letelice u kosmosu.

Izvor: Ars Technica

Podelite s prijateljima

Tweet