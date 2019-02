Xbox Live će uskoro povezati igrače na Android, iOS i Switch platformama

Već neko vreme Xbox Live omogućava pristup van Microsoft-ovih platformi, ali to se dešavalo samo na rudimentarnom nivou. Mogli ste da razgovarate sa prijateljima ili da vidite šta oni igraju, ali ne više od toga. Uskoro će ta podrška biti podignuta na značajno viši nivo.

Na Microsoft-ovoj sesiji na predstojećoj Game Developers konferenciji namenjenoj programerima igara, koja će se održati od 18. do 23. marta u San Francisku, , biće predstavljen cross-platform developer kit koji će Xbox Live servise integrisati u Android, iOS i Switch igre. Tako će Xbox Live igrači moći da pristupe svojim rezultatima, klubovima, prijateljima i drugim opcijama dok se nalaze na putu, a mogli bi i da tokom tog perioda podižu nivoe svog iskustva. Na pomenutoj sesiji biće predstavljene mogućnosti developer kit-a. Ipak, ne treba očekivati da će on biti odmah implementiran u igre – za to će sigurno biti potrebno neko vreme.

Ovaj potez odražava pomak Microsoft-a prema uslugama kao delu strategije vezane za igre. Ova kompanija je već najavila da planira svoj streaming servis za igranje Game Pass, kao i glasine o Xbox konzoli koja će biti povezana u cloud, što jasno ukazuje da je sve manje zainteresovana za to gde se igrate, već da im je bitno da za igranje koristite njihovu tehnologiju.

Izvor: Engadget

