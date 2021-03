SpaceX uživo: Nova serija Starlink satelita

SpaceX nastavlja sa ubrzanim rasporedom lansiranja Starlink satelita, a nakon što je 2020. godine izvedeno čak 26 poletanja. Tako je 9. marta u orbitu poletelo još šezdeset jedinica, a u pitanju je sedmo lansiranje od početka godine.

Oni koji u zabačenim delovima sveta koriste satelitske telefone kako bi se povezali sa ostatkom civilizacije, znaju koliko problematično to može da bude. Pored kašnjenja u prenosu, tu su i problemi sa internetom, pa su oni koji žive daleko od gradova često uskraćeni za osnovnu komunikaciju. Starlink sateliti kompanije SpaceX bi to mogli da promene, te u sve delove sveta dovedu tehnologiju koja se danas smatra osnovnim ljudskim pravom.

Neke hitne službe već koriste blagodeti Starlink interneta, a zahvaljujući broju od preko hiljadu satelita koji su našli svoje mesto u Zemljinoj orbiti. Ove mega-konstelacije, „leteći ruteri“, bi našu planetu uskoro mogli da umotaju u „pokrivač od širokopojasne mreže”. Za Elona Muska ova konstelacija je način da se čitava Zemlja poveže, ali i test za sistem koji bi jednog dana mogao da se koristi i na Marsu.

Ono što je dobro za internet i udaljene zajednice moglo bi značajno da ugrozi nauku, te da izazove povećanje količine kosmičkog otpada, koji bi u nekom trenutku mogao da ugrozi druge vitalne strukture. SpaceX trenutno prednjači u distribuciji satelita, te od maja 2019. lansira serije od po 60 jedinica. Neke druge kompanije nisu dobro prošle, pa je OneWeb bankrotirao nakon što je u orbitu poslao 74 od planiranih 650 satelita. Tu su i Amazon Project Kuiper i kanadski Telesat koji planiraju prva lansiranja, a priča se da bi priči mogli da se pridruže i Apple i Facebook, te da Kina planira sopstvenu konstelaciju od 12 hiljada satelita.

Starlink 20 je još jedna serija koja vodi ka cilju od 1.440 Starlink satelita, koliko je planirano za početak, ali to ne znači da će se kompanija tu zaustaviti. Naime, dobila je dozvolu za lansiranje do 30 hiljada satelita, a ta cifra bi u budućnosti mogla da se poveća. Sa novih 60 jedinica Starlink mreža je stigla do 1.200 satelita.

