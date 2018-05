Specijalizovana IT odeljenja za veću algoritamsku pismenost društva

Četrnaest kompanija okupljenih u Inicijativi Digitalna Srbija podržava otvaranje velikog broja specijalizovanih IT odeljenja u gimnazijama širom Srbije jer unapređeno obrazovanje u ovoj oblasti približava našu zemlju digitalnoj transformaciji celokupnog društva što je osnovna misija ove neprofitne organizacije. S tim na umu, kompanija Nordeusa, kao jedan od osnivača ove neprofitne organizacije, ugostila je danas učenike specijalizovanog IT odeljenja Prve beogradske gimnazije i predstavnike Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Učenici su imali prilike da se upoznaju sa programerima koji svoju karijeru grade u Srbiji, radeći u jednoj od najuspešnijih kompanija za razvoj video igara u svetu, a koja danas ima preko 170 miliona korisnika. Zaposleni u Nordeusu su podelili svoja iskustva rada u IT sektoru i ukazali na brojne prilike koje obrazovanje usmereno na informacione tehnologije pruža u našoj zemlji.

Ovom prilikom ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obratio se Saša Stojanović, pomoćnik ministra za digitalizaciju u prosveti i nauci: „Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je podstaklo gimnazije da otvore odeljenja za učenike nadarene za informacione tehnologije. Prijavilo se preko 70 gimnazija, a nadamo se da će sva odeljenja biti popunjena. Prijava za upis u ova odeljenja biće održana od 11. do 14. maja, a prijemni ispit će biti 3. juna. Pozivamo učenike da upišu ova odeljenja i da na taj način pomognemo Srbiji da razvije IT sektor.“

Bila je ovo prilika da i predstavnici privrede sadašnjim osmacima upute poziv da se prijave za nastavak školovanja u nekom od specijalizovanih IT odeljenja u gimnazijama i već upisom u srednju školu opredele za uspešnu karijeru u najzdravijem privrednom sektoru u Srbiji. Irena Josifoski, jedna od učenica koja već pohađa specijalizovano IT odeljenje u Prvoj beogradskoj gimnaziji rekla je tokom posete: „Veoma mi je drago da je napravljeno ovakvo odeljenje jer ono predstavlja spoj gimnazije i stručne škole i samim tim nudi široko gimnazijsko obrazovanje, ali i stručan uvid u programiranje. Jedan deo odeljenja se bavio programiranjem i pre srednje škole, dok ima i učenika poput mene koji su krenuli iz početka, tako da predznanje nije uslov upisa.“

Ispred Inicijative Digitalna Srbija Veronika Tasić Vušurović istakla je: „Znanje je neophodan resurs da bi jedna zemlja postala vodeća digitalna sila. Verujemo da su specijalizovana IT odeljenja pravi odgovor na nedostatak stručnih IT kadrova na našem tržištu. Specijalizovana IT odeljenja će pomoći deci da steknu znanja iz oblasti informacionih tehnologija, ali istovremeno i široko gimnazijsko obrazovanje, pa će nakon završene gimnazije moći da konkurišu na bilo kom fakultetu.“

Ovom temom, IT obrazovanja, bavila se i BIZIT konferencija na panelu pod nazivom “IT obrazovanje i zapošljavanje” na kom je između ostalih učestvovao i Branko Milutinović, suosnivač i generalni direktor kompanije Nordeus.

