Štampači namenjeni malim preduzećima

Nedavno predstavljeni štampači HP Ink Tank 315 i Wireless 415 sa sistemom rezervoara za mastilo namenjeni su mikro preduzećima i omogućavaju korisnicima štampu do 8.000 strana u boji i do 15.000 strana crno-belo. Iako imaju pristupačnu cenu, kod ovih štampača nije žrtvovan kvalitet, pa tako taman, oštar tekst i fotografije bez ivica koje ne blede, traju i do 22 puta duže, tvrdi kompanija. Po ceni od 1.399 dinara po bočici, korisnici mogu da štampaju po ceni od 0,23 dinara po strani crno-belo i 0,40 dinara po strani u boji.

Najvažnije za savremene kancelarije gde je ušteda prostora ključna, jeste da su oba ova štampača kompaktna i jednostavna za korišćenje. Sistem rezervoara za mastilo se na jednostavan način može dopuniti HP Original mastilom, bez prosipanja, iz bočica koje se mogu ponovo zatvoriti, a zbog providnog rezervoara nivo mastila se uvek može videti.

Današnje kancelarije, bilo da su kod kuće, u zajedničkom prostoru ili su deo multinacionalne mreže, oslanjaju se na bežičnu povezanost. S tom idejom, HP Ink Tank Wireless 415 omogućava lako štampanje i skeniranje direktno sa pametnog telefona ili tableta, uz pomoć aplikacije HP Smart App koju možete preuzeti besplatno sa Google Play Store-a ili App Store-a. Sa aplikacijom, mogu lako da se štampaju fotografije sa društvenih mreža, iz oblaka ili direkto iz telefona, da se skeniraju i dele materijali putem elektronske pošte ili oblaka odakle god.

Oba štampača su u Srbiji već dostupni po ceni od 21.990 dinara za HP Ink Tank 315, dok će HP Ink Tank Wireless 415 štampač koštati 22.990 dinara.

