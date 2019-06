Spilbergova nova horor serija će moći da se gleda samo noću

Ovih dana najavljena je nova striming platforma Quibi koja će biti namenjena isključivo gledanju kratkih video sadržaja (serija, dokumentaraca i sličnih) putem mobilnih uređaja. Ideja je da se na Quibi-ju prikazuju epizode duge 10-20 minuta uz poneko prikazivanje reklama. Pretplata će koštati pet dolara mesečno, ili osam za one koji ne žele da gledaju reklame.

Jedna od serija na ovoj platformi će biti i tehnološki inovativna horor priča koju će napisati i raditi produkciju slavni režiser Steven Spielberg. Pod radnim nazivom Spielberg’s After Dark biće snimljeno 10-12 epizoda serije, a jedna od prednosti korišćenja ove platforme je to što je omogućila režiseru da osmisli zanimljiv način isporuke njegovog sadržaja. Mobilni uređaj korisnika pratiće vreme i lokaciju na kojoj se on nalazi, i te informacije će slati platformi Quibi, pa će mu dozvoliti gledanje Spielberg-ove serije tek nakon zalaska Sunca.

Da bi sve bilo dramatičnije, Quibi će odbrojavati vreme do mogućeg početka gledanja ove serije, a nakon što mrak padne ponovo će prikazivati koliko je vremena ostalo do svitanja, odnosno koliko je još vremena ostalo da se iskoristi za gledanje još neke epizode ovog horora. Odbrojavanje će nestati kada Sunce izađe, pa ako ste propustili epizodu, mora ćete da sačekate kako biste je odgledali sledeće noći. Ideja o prikazivanju serije samo noću izvorno je Spielberg-ova, isto kao i „super strašna“ priča kojom će se baviti. Quibi će kao usluga biti lansiran 6. aprila 2020.

Osnivači Quibi-ja su Jeffrey Katzenberg, osnivač filmskog studija DreamWorks i bivši direktor eBay-a Meg Whitman. Za njih će mnogobrojne sadržaje stvarati poznata imena iz sveta filma kao što su Guillermo del Toro, Antoine Fuqua, Sam Raimi ili Steven Spielberg. Quibi je već prikupio preko milijardu dolara kapitala i krenuo u proizvodnju sadržaja. Već u prvoj godini postojanja planiraju da emituju oko sedam hiljada epizoda raznih serijala.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet