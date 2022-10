Spot robot kao pomoć u nuklearnim elektranama

Život sve više liči na naučnu fantastiku, između ostalog i zbog toga što roboti izgledaju kao da su sišli s bioskopskog platna. Na primer Spot, koji se kreće kao nijedna mašina pre.

Stručnjaci su se udružili da testiraju mašinu po imenu Spot, a kako bi ispitali da li robot koji liči na psa može da posluži kao pomoć u nuklearnim elektranama. Spot bi se naravno fokusirao na bezbednost, a najkorisnije je to što bi smeo da ide tako gde je za čoveka opasno. Dakle mašina bi bila korisna u slučajevima opasnosti, te situacija koje bi mogle da izazovu katastrofu, budući da može samostalno da stigne do neke tačke, ispita o čemu se radi i pošalje video do onih koji su stručni da protumače problem.

Roboti koji bi mogli da posluže kao rešenja u opasnim situacijama nisu ništa novo, pa može da se kaže da im je to jedna od najkorisnijih funkcija. Ontario Power Generation se 2021. godine okrenuo Spot robotu, a kako bi povećao bezbednost u nukleranom sektoru. Možda će roboti ipak spasiti svet.

Izvor: Mashable

Podelite s prijateljima

Tweet