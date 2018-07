Spotify dostigao 83 miliona pretplatnika

Muzički streaming servis Spotify je dostigao 83 miliona pretplatnika krajem juna, saopštila je kompanija juče. Spotify nastavlja da pretiče svoje najbliže konkurente, Apple Music, koji je u aprilu imao 40 miliona pretplatnika. Rast Spotify-a odgovara višem kraju opsega koji je predvideo u maju.

Usred kulturnog prelaska na streaming kao najčešćeg načina na koji ljudi slušaju muziku, Spotify i Apple Music su se pojavili kao lideri u trci za dominaciju muzičke pretplate. Iako je Spotify i dalje najveći streaming servis i u slučaju pretplatnika i onih koji slušaju besplatno, Apple Music je, navodno, premašio rast Spotify-a u SAD-u, najvećem svetskom tržištu za snimanje muzike. Apple nije odmah odgovorio na zahtev za komentar.

Spotify je izneo podatak da 180 miliona ljudi sada koristi njihovu uslugu najmanje jednom mesečno, što je za 30% više nego prethodne godine. To je, takođe, odgovaralo gornjoj granici njihovog predviđanja iz maja. Za razliku od Apple-a, Spotify ima mogućnost besplatnog slušanja koji omogućava svakome da sluša muziku uz reklame. Apple nikada nije otkrio statistiku mesečnih aktivnih korisnika, a skoro svi koji koriste Apple Music plaćaju pretplatu. U budućnosti, Spotify predviđa da će do kraja septembra imati od 85 do 88 miliona pretplatnika i da će se broj mesečnih aktivnih korisnika povećati na između 188 i 193 miliona.

U drugom kvartalu, Spotify čije je sedište u Švedskoj, izvestio je o gubitku od 394 miliona evra (458.72 miliona dolara) ili 2,20 evra po akciji, što je povećanje u odnosu na gubitak od 188 miliona evra ili 1,24 evra po akciji od pre godinu dana. Prihod je porastao 26% na 1,273 milijarde evra u kvartalu, a akcije Spotify su porasle 4,9% i iznose 197,25 dolara.

