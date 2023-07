Spotify povećava cene svojih premium paketa

Nakon što su konkurenti prošle godine povećali cene, sada je to uradio i Spotify.

Prvo povećanje posle više od deset godina

Spotify je najavio da podiže cenu svih svojih premium paketa. U Sjedinjenim Državama, to sada znači da će Premium single pretplata sa 10 dolara mesečno poskupeti na 11 dolara mesečno. To je prvo povećanje od kada je Spotify pokrenut pre više od deset godina. Takođe, cene za Premium Family i Student pakete takođe će biti uvećane za jedan dolar, sada koštaju 17 i 6 dolara mesečno. Paket Premium Duo će poskupeti najviše. Ovaj paket poskupljuje za dva dolara mesečno sa 13 na 15 dolara.

Ovaj potez je usledio nakon sličnog povećanja cena konkurenata. Apple Music, Amazon Music i YouTube Music su povećali svoje individualne planove koji ne sadrže oglase na 11 dolara u protekloj godini. Prošlog oktobra, generalni direktor kompanije, Daniel Ek izgledao je kao da uživa u povećanim troškovima drugih kompanija: „Kada naši konkurenti podižu cene, to je zaista dobro za nas“. Ek je tada rekao da bi voleo da naplaćuje veće pretplate, posebno u Sjedinjenim Državama. On je bio siguran da će Spotify to moći da uradi 2023.godine.

Ljudi i dalje dolaze na Spotify. Platforma je prijavila pet miliona korisnika više tokom prvog kvartala 2023.godine širom sveta. Verovatno da dodatnih 12 dolara godišnje neće previše uticati na broj korisnika. Ažurirane cene se primenjuju u zemljama širom sveta, od Velike Britanije do Tajlanda. Spotify navodi da će kontaktirati korisnike putem e-maila kako bi naveo koliko će im se račun uvećati i kada će se to dogoditi.

