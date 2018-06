SQ12 kamera: Akcija za 15 evra

Akciona, vodootporna i kineska su tri epiteta koja ukratko i potpuno opisuju SQ12 – minijaturnu kameru naručenu sa Aliexpress‑a. Pije li to vodu?

Dežurni pametnjakovići će verovatno odmah reći da „ne pije“ jer je vodootporna, ali to važi tek kad je stavite u vodootporno kućište. Strast za snimanjem video‑sadržaja me ne prolazi, ali kako se radi o mom krajnje neprofitabilnom hobiju, ne mogu sebi da priuštim skupe kamere, akcione kamere, slo‑mo kamere ili dronove.

Ove spravice su česte, čak i u našim radnjama, ali stiče se utisak da se izbor svodi na najskuplje modele za one koji ne gledaju cenu kad kupuju nešto što vole (može im se, valjda) i na one kojima je cena jedina bitna stavka pri kupovini. Finu srednju klasu uređaja (i svega ostalog) odavno je ubio neoliberalni kapitalizam. Zagovornik sam teze da treba krenuti od budžetske klase uređaja koji prvi put kupujete, jer ne znate da li vam je to uopšte potrebno i da li će da vam se dopadne. S druge strane, kupovina najjeftinijeg uređaja može da vas razočara kad ustanovite da kupljeno ni približno ne zadovoljava osnovne potrebe zbog koga ste ga kupili.

Svaki izbor počinje iščitavanjem tehničkih karakteristika, pa da vidimo šta nas je privuklo. Kamera je veoma mala (inč‑sa‑inč‑sa‑inč), uz nju ide solidan set mehanizama za pričvršćivanje na sve i svašta, te vodootporno kućište koje dozvoljava dubine do 30 m.

Objektiv je širokougaoni i „hvata“ celih 155 stepeni, proizvođač tvrdi da su sočiva od stakla a ne od plastike, što smo prihvatili kao činjenicu bez rasklapanja kamere. Snima video u formatima 720p i 1080p (@30 fps), mada je redakcijska ekspertiza potvrdila da je 1080p u stvari ekstrapolirana rezolucija od 1280×720. Nije loše za 15 evra, a bonus je snimanje fotografija u rezoluciji 4032×3024 (12 megapiksela) – zapravo to snima 2 Mp CMOS senzor GC1024.

Kamera nema nikakav ekran niti WiFi vezu kojom bi se moglo pratiti šta se snima ili barem upravljati snimanjem i podešavanjem parametara. Zanimljivo je da se sva podešavanja i kontrola snimanja vrše pomoću samo dva tastera kojima se parametri snimanja podešavaju kraćim ili dužim pritiskom, a za prikaz statusa koristi se samo jedna (istina višebojna) LED dioda. Biće vam potrebno malo vežbe da shvatite šta se dešava s kamerom i da brzo podesite način snimanja (foto/video, rezoluciju, detetekciju pokreta…)

Od pomoći je relativno ograničen izbor opcija, a među očigledne prednosti spada i to što su tasteri za podešavanje i aktiviranje snimanja dostupni i kad je kamera u vodootpornom kućištu. Bonus su i dve IR diode oko objektiva koje omogućavaju noćno snimanje – kao i obično, dostupan je samo crno‑beli način dostupan uz infracrveno osvetljenje. Proizvođačeva specifikacija od 8 m svodi se na realnih i solidnih 5‑6 m dometa ovog, za oko nevidljivog, noćnog osvetljenja.

Kamera snima na TF karticu do 32 GB, a relativno skromna baterija dozvoljava oko 60 minuta kontinuiranog snimanja. Na žalost, punjenje traje preko dva sata, a puni se preko univerzalnog USB kabla koji je kombinovan s kompozitnim TV izlazom, pa je možete istovremeno puniti i snimati ili koristiti kao web‑cam. Među simpatične načine snimanja, pored noćnog, spada i snimanje uz detekciju pokreta. Čim se detektuje pokret, kamera počinje da snima i prestaje sa snimanjem pet minuta nakon prestanka kretanja. U ovom načinu rada, kamera će sama brisati najstarije fajlove ako na kartici ponestane mesta za nove.

Ono što joj očajnički nedostaje je bilo kakva stabilizacija slike, pa je sam naziv akciona kamera doveden u pitanje. Naravno, stabilizacija može da se uradi i kasnije uz pomoć softvera, ali to traje… Za sve skijaše, trkače i ljubitelje prave akcije, ovo je veliki hendikep. Za ljubitelje vode (u koje i ja spadam) prisustvo vodootpornog kućišta je od presudnog značaja, a voda, sama po sebi, deluje kao stabilizator slike. Za 15 evra, dobio sam i više nego što sam očekivao.

