Srbija uskoro potpisuje memorandum sa Alibabom

Državna sekretarka Ministarstva trgovine Tatjana Matić kaže da bi taj Memorandum omogućio predstavljanje Srbije kao turističke destinacije i njenih turističkih ponuda na Alibabinoj online platformi za promociju turizma u Kini – Fliggy, kao i uvođenje plaćanja putem servisa Alipay za kineske turiste u Srbiji.

Takav model saradnje, ističe, Alibaba je ostvarila sa Finskom, što je dovelo do povećanja kineskih turista u toj nordijskoj zemlji za 300%. Sa tom kineskom korporacijom, koja je najviše zainteresovana za saradnju u oblasti turzima s obzirom na to da je Srbija ukinula vize za kineske državljane, pregovara se, navodi Matić, i o otvaranju distributivnog centra u Srbiji. To, međutim, zavisi od brzine razvoja naše infrastrukture odosno od rokova u kojima će biti okončana izgradnja pruge Beograd–Budimpešta.

Izvor: SEEbiz