Srbiji je potrebno bar 15.000 novih IT inženjera do 2025. godine za razvoj domaće privrede

Dejan Đokić, član Upravnog odbora jedne od najvećih softverskih kompanija u jugoistočnoj Evropi Asseco SEE (ASEE), izjavio je na konferenciji ,,Izazovi na tržištu IT kadrova“ da Srbiji nedostaje oko 15.000 mladih IT inženjera u naredne tri godine kako bi mogla da razvije ovu delatnost i bude konkurentna u svetu.

,,Prema podacima iz 2021. godine, u Srbiji je bilo oko 48.000 zaposlenih u IT sektoru, a u septembru i oktobru ove godine će ih biti 53.000. Domaće IT tržište, isto kao i evropsko, beleži fantastičan rast koji za sobom povlači i sve primetniji nedostatak kadrova. Zato je privlačenje 5.000 novih informatičkih inženjera za potrebe razvoja domaćeg IT sektora svake godine vrlo zahtevan zadatak, jer se naše firme za njih takmiče sa najvećim evropskim i svetskim kompanijama,“ naveo je Đokić.

On je takođe istakao da je, od ukupnog broja IT stručnjaka koji rade u Srbiji, dve trećine angažovano u autsorsingu, odnosno u kompanijama koje posluju kod nas, a koje su dobavljači za inostrane kompanije.

,,Moramo imati u vidu da su zaposleni u autsorsingu poslovno ,,otišli“, jer razvijaju neke druge države i neke druge programe, a da samo trećina ukupnog IT kadra koja radi za domaći privredu može da doprinese njenom daljem razvoju. Trenutno je trend da nam četvoro od petoro mladih nakon fakulteta odlazi u autsorsing. Zato je izuzetno važno da u narednom periodu obezbedimo dovoljan broj stručnjaka čiji je rad usmeren na razvoj domaće IT industrije. Takođe je neophodno i povećati ulaganja u domaćem IT sektoru sa sadašnjih 730 miliona evra godišnje na milijardu evra kako bi se ispunio ovaj cilj,” rekao je Đokić.

Đokić je takođe istakao da je, pored uslova koje nude kompanije, potrebno obezbediti jaku podršku koja uključuje kompletnu IT zajednicu i državne institucije kako bismo sačuvali domaće resurse za razvoj domaće privrede i sprečili odliv IT kadrova.

,,Na nivou kompanije ASEE, kroz različite programe se trudimo da privučemo i zadržimo IT kadrove – nudimo brojne pogodnosti za zaposlene, interne programe razvoja talenata i lidera, programe za uspešno integrisanje novozaposlenih, kao i mogućnosti korišćenja brojnih benefita koji se odnose na porodični i društveni život i finansijsku sigurnost. Ponosan sam što smo u toku prošle godine svoj tim proširili za 70 zaposlenih, što znači da smo uspeli da sprečimo odliv eksperata i da privučemo nove. Međutim, šire posmatrano, potrebno je zajedničko delovanje mnogobrojnih aktera na svim nivoima kako bismo motivisali nosioce najbrže rastuće privredne grane da bude i dalje oslonac razvoja Srbije i kako bi se potencijal, kreativnost i druge vrednosti naših mladih iskoristili za lokalni ekonomski i društveni razvoj,“ zaključio je Đokić.

