U IT-u ne rade samo programeri – USAID i Inicijativa Digitalna Srbija predstavili novi vodič kako do posla u IT sektoru

Inicijativa „Digitalna Srbija”, InfoStud i HelloWorld, predstavili su danas vodič „Kako do posla u IT-u?” objavljeni u okviru projekta „Preduzmi ideju”, a koji Inicijativa „Digitalna Srbija” sprovodi uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Na samom događaju, prisutnima su se obratili Tadej Kurepa, programski direktor projekta „Preduzmi ideju” i Marko Vučetić, PR sajtova Helloworld.rs i Startuj.com. Prisutni su imali priliku da čuju više o značaju i sadržaju vodiča kao i o najnovijim rezultatima istraživanja domaće tehnološke scene koje HelloWorld sprovodi već nekoliko godina zaredom. Ovo su samo neke od inicijativa koje ove organizacije preduzimaju sa ciljem približavanja IT industrije i mogućnosti koje ona nudi netehničkim profilima stručnjaka.

„Timovi u IT kompanijama razvijaju proizvode koji se mogu primeniti u različitim sferama i na taj način omogućiti digitalizaciju procesa u mnogobrojim industrijama i oblastima rada. Da bi se razvio jedan takav proizvod i da bi se isti plasirao na tržište i konkurisao drugim uslugama i proizvodima, neophodno je angažovanje znanja i veština različitih stručnjaka”, istakao je Tadej Kurepa govoreći o vodiču i sledećim koracima koje će projekat „Preduzmi ideju” i „Inicijativa Digitalna Srbija” preuzeti u istom pravcu.

Vodič je kreiran tako da nudi pregled pozicija (poslova) u IT industriji koje su dostupne profilima koji svoje karijere žele da razvijaju u netehničkim oblastima i informacije o znanjima i veštinama neophodnim za rad na ovim pozicijama. Za sve pravnike, marketing menadžere, projektne menadžere, dizajnere, ekonomiste koji su zainteresovani za rad i unapređivanje kompetencija u okviru svoje oblasti u IT industriji, ovaj dokument daje uvid u detaljne opise poslova i potrebna znanja i veštine.

„Kada govorimo o zapošljavanju u IT sektoru prva asocijacija jesu programerske pozicije, ali ono što je činjenica jeste da se kroz vreme u IT sektor zapošljava veliki broj netehničkih stručnjaka. Na sajtu HelloWorld.rs kao vodećem sajtu za zapošljavanje u IT sektor primećujemo da se sve više traže pozicije poput Product i Project menadžera, ali i QA testera, dizajnera, marketing stručnjaka i drugih. U godinama koje dolaze možemo očekivati da će netehničke pozicije biti još traženije, a broj stručnjaka u IKT sektoru do 2025. će preći brojku od 120 000 ljudi. Plate netehničkih pozicija se sve više izjednačavaju i to primećujemo iz godine u godinu, te možemo primetiti da su plate Project menadžera u top 5 najplaćenijih pozicija u IT-u”, istakao je Marko Vučetić.

Uvid u celovit pregled stanja na IT tržištu i benefita i prednosti koji ga prate upotpunilo je predstavljanje i analiza rezulata istraživanja o IT kompanijama, zaposlenima i trendovima u ovoj industriji na domaćem tržištu.

Svi zainteresovani vodič od danas mogu pronaći na sajtu projekta Preduzmi ideju.

