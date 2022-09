Američki politički sajt koristi veštačku inteligenciju da ilustruje svoje članke

The Bulwark, američki sajt za političke vesti i analize, tiho je počeo da koristi veštačku inteligenciju da ilustruje svoje članke.

U prošlosti, časopisi kao što je The Economist pretvarali su svoje naslovnice generisane veštačkom inteligencijom u naslovne priče. The Bulwark nije čak ni objavio ovu promenu. Vest je primetio Wagner James Au na svom blogu i predstavljen u biltenu Charles Arthur, The Overspill.

Osim porekla, zanimljivo je videti kako The Bulwark zapravo primenjuje ovu tehnologiju. Publikacija koristi AI generator slika po imenu Midjourney, koji je poznat po svom privlačnom, estetskom stilu koji oponaša savremenu digitalnu ilustraciju. Međutim, publikacija ne koristi neobrađene slike veštačke inteligencije, već kombinuje Midjourney-jev izlaz sa slikama zaliha.

Na primer, postoji slika kralja Charles III prekrivena preko zastave Velike Britanije koju je generisala veštačka inteligencija (ili nešto slično tome). To znači da je čovek uključen u kreiranje ovih slika, ali je verovatno manje težak način da se naprave ove atraktivne i jedinstvene ilustracije nego da se nacrta nešto od nule.

Ono što je jasno je da AI generatori slika postaju deo umetničkog ekosistema — u ovom slučaju, funkcionišu kao na pola puta između slika i originalnih ilustracija, balansirajući niže troškove u smislu utrošenog vremena i novca, ali proizvodeći slike koje su jedinstvenije nego zalihe.

Kada pogledamo celokupno umetničko tržište, čini se neizbežnim da će porast ovakvih alata značiti da ilustratori izgube barem neki rad. Velika nepoznanica je, međutim, kako se tržište kao celina prilagođava u budućnosti.

Izvor: TheVerge

