Srpski startap ekosistem na globalnoj platformi Dealroom

Srbija prvi put predstavlja startap ekosistem na međunarodnoj platformi Dealroom. Ova globalna baza podataka o startap ekosistemima ima za cilj da olakša povezivanje, poboljša transparentnost i vidljivost srpskog startap ekosistema kako lokalno tako i globalno, a na njoj se trenutno nalazi više od 70 startap ekosistema iz celog sveta.

“Dealroom platforma ima snažan fokus na startap ekosisteme, pružajući detaljne informacije o startap zajednicama, trendovima finansiranja i ključnim igračima u svakom regionu. Ovo omogućava startapima da identifikuju resurse i podršku koji im je neophodna za uspeh”, rekla je između ostalog dr Jelena Begović, ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Ona je istakla da ova platforma omogućava preduzetnicima i investitorima da identifikuju potencijalne partnere, konkurente i mogućnosti ulaganja. Dealroom pruža dragocene podatke i uvid vladama i kreatorima politike, pomažući im da razumeju potrebe lokalnih tehnoloških industrija i kako bi mogli da donesu informisane odluke o regulativi i investicijama.

“Startup ekosistemi su važni za privredu iz nekoliko razloga, i to otvaranje radnih mesta jer su startapi važan izvor novih poslova u privredi. Kako nove kompanije rastu, često moraju da zaposle više zaposlenih, što stvara mogućnosti za zapošljavanje i smanjuje stopu nezaposlenosti. Zatim, inovacije, startapi se često osnivaju sa ciljem da naruše tradicionalne industrije i uvedu nove i inovativne proizvode i usluge. Ovo može dovesti do stvaranja potpuno novih industrija i tržišta, što može dovesti do značajnog ekonomskog rasta”, rekla je Begović.

Za kraj, ministarka je rekla da su nauka i startap ekosistemi koji su blisko povezani, jer su mnogi startapovi osnovani sa naučnim ili tehnološkim otkrićem kao osnovom za svoju poslovnu ideju. Startapi takođe mogu koristiti naučnoj zajednici obezbeđivanjem finansiranja i podrške za istraživanje i razvoj, kao i stvaranjem novih tržišta i aplikacija za naučna otkrića. Startapi mogu pomoći da se premosti jaz između akademskog istraživanja i komercijalnih aplikacija.

Sve u svemu, zaključila je ministarka Begović, “veza između nauke i startap ekosistema je ključna za pokretanje razvoja inovacija koje utiču na ekonomski rast, kao i za razvoj nauke i transfer naučnih otkrića na tržište odnosno materijalizaciju naučnih ideja i rešenja. I zato Ministarstvo, ali i država, daju punu podršku u svakom smislu uključujući i finansijsku za podršku ovoj platformi ali i kroz ozgradnju NTP kao mesta tj okruženja kako bi se omogućilo da se dalje razvija naš startup ekosistem u svim oblastima.”

Dealroom u ovom trenutku sadrži već oko 250 startapa iz Srbije, i pruža podatke o njihovom finansiranju, osnivačkim timovima, tehnologijama kojima se bave. Pored startapa, u bazi su predstavljeni i investitori i njihov investicioni portfolio, univerziteti, akceleratorski programi i organizacije podrške dostupne u našoj zemlji.

„Sa zadovoljstvom podržavamo rast i vidljivost srpskog ekosistema na Dealroom platformi. Zahvaljujući uspešnoj saradnji sa Inicijativom Digitalna Srbija i uz podršku Ministarstva za nauku, tehnološki razvoj i inovacije Republike Srbije, ova platforma predstavlja jedinstveno rešenje za isticanje najperspektivnijih sektora u startup ekosistemu, zajedno sa ključnim tehnološkim igračima koji tome doprinose”, kaže Matju Demolin, direktor sektora za ekosisteme u Dealroom-u.

„Cilj Dealroom platforme je da nas stavi na globalnu mapu zajedno sa ostalim ekosistemima gde će međunarodni investitori ali i drugi ključni igrači moći lakše da pronađu informacije o našem startap ekosistemu. Dealroom je značajan i zbog globalnog rangiranja i mapiranja u izveštajima kao što je Startup Genome, koji podatke o investicijama koje su se desile i rastu startapa, preuzima sa ovakve paltforme. Jednom rečju, Dealroom deluje kao lična karta svakog startap ekosistema”, izjavio je Nebojša Bjelotomić, direktore Inicijative Digitalna Srbija.

O tome kako investitori i startapi mogu da koriste platformu i na koji način će unaprediti poslovanje na događaju povodom predstavljanja Dealroom platforme, govorili su i Jan Kobler, izvršni partner fonda South Central Venture kao i Ivan Kadić, osnivač i CEO startapa 60 seconds i Reputeo.

Neki od podataka koji se mogu pronaći na platformi su:

Pregled najuspešnijih startapa ekosistema

Spisak najbrže rastućih startapa baziranih na blokčejnu, između ostalih sektora

Pregled gejming startapa

Pregled najnovijih rundi ulaganja po tipu investitora ili lokaciji investitora

Pristup platformi startapima je besplatan, uz registraciju

Dealroom ne samo da nudi najdetaljniju sliku srpke tehnološke scene do sada, već i omogućava svakom osnivaču startapa, investitoru ili kompaniji da se predstavi na platformi, kreira svoj profil i omogući zajednici otvoren pristup podacima u realnom vremenu. Transparentnost i podaci pomažu ne samo povezanosti ekosistema već i tome da se Srbija predstavi globalno kao novi centar inovacija i tehnologija.

Predstavljanje startap ekosistema Srbije na Dealroom platformi pokrenula je Inicijativa Digitalna Srbija, uz podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Posetite serbia.dealroom.co

