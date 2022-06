Šta da radite ako je vaš Mac ukraden

Ako je vaš Mac izgubljen ili ukraden, postoji nekoliko stvari koje treba da uradite da biste pomogli da ga povratite — ili zaštitite informacije koje se nalaze na njemu.

Nije uvek sve izgubljeno

Mac je skup komad opreme, a ponekad se dogode nezgode ili krađa. To će nesumnjivo biti stresna situacija, ali postoje neke stvari koje možete učiniti da pomognete. Evo nekoliko saveta koje treba imati na umu ako se vaš Mac ikada izgubi, kao i nekoliko dobrih preventivnih praksi koje treba preduzeti pre nego što se to dogodi.

Preventivne mere

Ne možete uvek sprečiti da vaš Mac bude izgubljen ili ukraden, ali možete preduzeti nekoliko preventivnih mera da biste zaštitili svoje podatke i olakšali njihovo pronalaženje. Kao prvo, uverite se da je Find Me omogućen na vašem uređaju tako što ćete otići na System Preferences > iCloud i uključiti Find Me. Drugo, imperativ je da vaš Mac ima lozinku za Lock Screen koju nije lako pogoditi.

Verovatno postoji mnoštvo ličnih informacija i podataka na vašem Mac-u. Uz lozinku, dobra je ideja da šifrujete svoj uređaj pomoću FileVault-a. To bi moglo otežati bilo kojim lošim akterima pristup vašim podacima.

Otvorite Sistem Preferences na svom Mac-u

Kliknite na Security & Privacy

Izaberite FileVault tab

Kliknite na Turn on FileVault.

Takođe je dobra ideja da napravite rezervnu kopiju podataka vašeg Mac-a na Time Machine drajvu ili koristite neki drugi bekap metod. Na taj način, čak i ako ne možete da vratite svoj Mac, moći ćete da sačuvate svoje podatke.

Pronađite svoj uređaj koristeći Find Me

Ako je vaš uređaj izgubljen ili ukraden, prva stvar koju treba da uradite je da pokušate da ga locirate pomoću aplikacije Find Me. Možete da pristupite aplikaciji Find Me na iPhone ili iPad uređaju na koji ste prijavljeni svojim Apple ID nalogom. Alternativno, možete se prijaviti na njega i na uređaju druge osobe. Uz aplikaciju Find Me, postoji i verzija zasnovana na cloudu dostupna preko browsera na veb aplikaciji iCloud.com. U aplikaciji Find Me, moći ćete da vidite da li je vaš Mac u blizini i da li je jednostavno izgubljen. Ako jeste, možete da koristite Find Me da reprodukujete zvuk na svom Mac računaru, što olakšava lociranje.

Stavite svoj Mac u Lost Mode

Kada utvrdite da je vaš Mac zaista izgubljen ili ukraden, sledeći korak je da ga stavite u Lost Mode, koji sprečava neovlašćeni pristup vašem Mac računaru tako što ga zaključava. Pored toga, omogućava vam da prikažete prilagodljivu poruku na zaključanom ekranu — zgodna funkcija za postavljanje kontakt informacija. Kako staviti svoj Mac u izgubljeni režim?

Otvorite aplikaciju Find Me na jednom od svojih Apple uređaja ili koristite iCloud.com

Dodirnite ili kliknite na Devices

Pronađite i dodirnite svoj Mac koji nedostaje

Pomerite se nadole i dodirnite Mark As Lost

Pratite uputstva i unesite prilagođenu poruku

Na kraju, pritisnite Activate

Podnesite policijski izveštaj

Ako ne možete da povratite svoj Mac koristeći Find Me, trebalo bi da podnesete izveštaj lokalnoj agenciji za sprovođenje zakona. Policija može da vrati vaš uređaj ako ga ikada pronađe ili vrati u policijsku stanicu. Podnošenje policijskog izveštaja je takođe potrebno za neke zahteve iz osiguranja ili prilikom zamene uređaja koristeći AppleCare. Ako se vaš uređaj pojavljuje na nepoznatoj lokaciji u Find Me, odlazak u policiju takođe vam može pomoći da ga povratite. Međutim, u zavisnosti od njihovog poznavanja tehnologije i njihove obuke, nije uvek jasno kako će policija reagovati na informacije iz Find Me. Policija može od vas tražiti serijski broj vašeg uređaja, koji možete pronaći na originalnoj kutiji ili priznanici.

Podnesite zahtev za osiguranje

Nažalost, za razliku od AppleCare+ za iPhone, ponuda za Mac ne pokriva slučajeve gubitka ili krađe. Ako želite da nadoknadite troškove izgubljenog ili ukradenog Mac-a, moraćete da prođete kroz druge kanale. Ovo će se očigledno razlikovati u zavisnosti od vrste polise osiguranja koju imate. Neke polise osiguranja vlasnika kuća, na primer, pokrivaju gubitak ili krađu uređaja — čak i kada su van vašeg doma. Postoje i namenski planovi osiguranja koji posebno pokrivaju gubitak i krađu računara. Ako ste zabrinuti zbog finansijskog tereta zamene Mac-a, možda su vredni premije.

U najgorem slučaju, obrišite ga

Ako ste izgubili svaku nadu da ćete vratiti svoj Mac, preporučuje se da obrišete računar kako biste sprečili da vaši podaci dospeju u pogrešne ruke. Svi vaši lični podaci biće izbrisani sa vašeg izgubljenog uređaja ako krenete ovim putem. Kako daljinski izbrisati svoj Mac?

Otvorite aplikaciju Find Me na jednom od svojih Apple uređaja ili tako što ćete posetiti verziju browsera iCloud-a

Dodirnite Devices

Dodirnite svoj Mac koji nedostaje

Dodirnite Erase This Mac

Šta ako niste podesili Find Me?

Ako niste podesili Find Me na Mac-u pre nego što je izgubljen ili ukraden, onda ćete morati da pretpostavite najgore u vezi sa ličnim podacima koji su na njemu uskladišteni. Ne možete mnogo da uradite što se tiče dokumenata, fotografija i drugih vrsta fajlova. Međutim, verovatno bi trebalo da promenite lozinke na nalozima na mreži koje koristite. Pokušajte da zamislite bilo koji nalog na koji ste se možda prijavili na svom Mac-u. Samo napred i promenite te lozinke, podesite dvofaktorsku autentifikaciju i nadgledajte svoje onlajn naloge u potrazi za sumnjivim aktivnostima. Ako nemate podešavanje Find Me, posebno je dobra ideja da policiji podnesete izveštaj koji uključuje serijski broj Mac-a.

